AVIS DE DECES - Monsieur René D’ORÉFICE

GIVRY



Madame D'OREFICE Simone, son épouse ;

ROBERT Dominique et René,

sa fille et son gendre ;

SANGOLO Marine, sa petite-fille et Matthieu, son mari ;

Coline, Romane, Zoé et Calixte, ses arrière-petits-enfants ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René D’ORÉFICE

survenu le 12 décembre 2022,

à l'âge de 95 ans

Ses obsèques religieuses seront célébrées mercredi 21 décembre 2022, à 10 heures, en l'église Saints-Pierre-et-Paul de Givry, suivies de la crémation dans l'intimité familiale.

Pas de fleurs naturelles,

pas de plaques.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'EHPAD Notre-Dame de Marloux pour sa gentillesse et son dévouement.