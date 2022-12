L’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône : 2ème édition de l’atelier ‘Cuisine Solidaire’

Un partenariat entre l’Espace des Arts et Solimut-Mutuelle de France

L’Espace des Arts a le plaisir de compter parmi ses mécènes Solimut-Mutuelle de France. Acteur global de santé, engagé dans la prévention et l’accès aux droits, à la culture, aux sports et loisirs, Solimut- Mutuelle de France est fortement actif dans les actions solidaires.

Dans ce cadre, vendredi 16 décembre, à partir de 9 heures 30, dans la cuisine du foyer de l’Espace des Arts avait été organisé la deuxième édition l’atelier ‘Cuisine Solidaire’ : un atelier cuisine ouvert aux adhérents Solimut venant de la commune de Lux et à toutes les personnes en difficulté (atelier en partenariat avec la Commune de Lux et l'association de démocratie alimentaire ‘Cultivons nos possibles’).

Cet atelier avait pour objectifs : de promouvoir une alimentation saine, équilibrée et propice à la santé, de favoriser la confection de repas maison, source de plaisir, de sociabilité et bien-être général, de promouvoir une agriculture raisonnée et locale, de tendre la main à la démocratie alimentaire et culturelle… mais aussi de lutter contre la précarité alimentaire.

Nicolas Royer confiait à info-chalon : «C’est la deuxième édition de l’atelier ‘Cuisine Solidaire’ avec cette idée en partenariat avec la Solimut Mutuelle et l’association ‘Cultivons nos possibles’, de dire que l’Espace des Arts, c’est aussi un espace ouvert où l’on peut cuisiner ensemble et ensuite avoir une approche pour aller ensemble au spectacle. On peut être à la fois cuisinière et cuisinier et spectatrice et spectateur… donc ce partenariat avec Solimut qui est mécène de l’E.D.A, qui offre des places de spectacles et des tarifs réduits pour leurs adhérents, permet aussi d’accueillir des gens qui sont éloignés de la culture et à un certain public qui n’a pas l’habitude de venir ici ! ».

Hélène Gaufichon (à Gauche sur la photographie), Administratrice de Solimut Mutuelle France et membre du Conseil d’Administration de l’association ‘Cultivons nos possibles’, précisait : « C’est la volonté initiale de promouvoir une alimentation saine du quotidien, accessible à toutes et à tous et à petit prix avec des produits de saison mais aussi de pouvoir manger équilibré avec des recettes faites maison. Donc l’idée, c’est de promouvoir une démocratie alimentaire avec des ateliers pour des moments de partage, de convivialité et de confection collective d’un menu complet, entrée, plat, dessert pour un budget de 4,50 euros / personne[…] Aujourd’hui, c’est un groupe d’une douzaine de personnes, plus les animateurs et encadrants, composé de gens venant de Solimut du chalonnais mais aussi de personnes venant de Lux parce que nous sommes en partenariat avec cette commune sur un contrat (ouverture santé) ainsi que d’autres personnes qui se sont portées volontaires pour y participer […] Nous sommes donc sur de la mixité générationnelle et sociale pour faire ce menu complet qui sera composé de : blettes farcies et samoussas aux poireaux (entrée), lasagnes aux potimarrons, patates douces et épinards (plat chaud), salade d’agrumes, gourmandises et mendiants (dessert) […] Mais cela reste surtout un moment de partage, un moment de démocratie alimentaire et culturel en partenariat avec l’E.D.A ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B