Lancement du nouveau service ‘Elioz Connect’ pour l’accessibilité des accueils téléphoniques pour les personnes sourdes et malentendantes

Vendredi 16 décembre 2022, à 18h00, avait lieu le lancement officiel du nouveau service de mise en accessibilité des accueils téléphoniques pour les personnes sourdes et malentendantes au Grand Chalon, 23 avenue Georges Pompidou à Chalon-sur-Saône.

Un événement qui se déroulait en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, des Conseillères Municipales, Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Laurent Remond , Président d’APLS (Association pour la promotion de la langue des sourds) assisté de Christian Perrin et Gilles Gaillard, de Patrick Nowacki, Président de l’ASSC (Association sportive des sourds de Chalon), de Régis Bathias, Président du CLSFB (Association culture et langue des signes) assisté de Ferdinand Berthier, de Caroline Pelletier, de l’Association gestionnaire du musée d’histoire et de culture des sourds de Louhans, de l’Association des 'Papillons Blanc', de Sophie Lenoir, chargée d’affaire d’Elioz Connect…

Extraits du discours de Sébastien Martin : « Avec le Maire de Chalon, nous sommes très heureux de vous retrouver et de vous accueillir ici au Grand Chalon et nous allons tout de suite commencer par vous présenter la réalisation qui a été mise au point et la démonstration de ce nouveau service qui se mettra en place officiellement à partir de lundi matin. C'est-à-dire, d’avoir un accueil téléphonique pour les personnes sourdes et malentendantes à la fois pour le Grand Chalon et la ville de Chalon mais aussi pour certains partenaires tels que l’Espace des Arts, l’Office du Tourisme… bientôt la STAC […] Je crois que cette initiative, elle est toute à fait normale et plus que juste et nécessaire pour l’ensemble des services, d’une part parce que c’est la loi mais c’est aussi une volonté que nous partageons ensemble de faire que nos services publics soient accessibles au public et à tous les publics. Je n’imaginais pas que plusieurs millions de personnes sont sourdes et malentendantes et qu’elles représentent 11% de la population. Alors comment imaginer que des collectivités telles que les nôtres au regard des services qu’elles apportent et bien quelque part, qu’elles puissent mettre de côté ou bien créer une difficulté à 11 % de la population. Je tiens donc vraiment à féliciter toutes les équipes autour du service de la Santé et du Handicap qui ont mis en place ce service et les féliciter du travail qui a pu être fait en partenariat avec les partenaires associatifs avec lesquels travaille en permanence la Direction de la Santé et du Handicap. Je voudrais vraiment saluer l’Association pour la promotion de la langue des sourds, l’Association sportive des sourds de Chalon, l’ Association culture et langue des signes, l’Association gestionnaire du musée d’histoire et de culture des sourds de Louhans, l’Association des Papillons Blanc Chalon-Louhans […] Je pense que la formule qui est proposée est extrêmement pratique, que la plateforme Elioz est une plateforme reconnue qui marche bien […] C’est vraiment une grande satisfaction de vous retrouver tous ce soir et je suis sûre que l’adaptation à ce service va permettre à chacun d’y avoir accès et c’est ce que nous faisons ce soir. Alors merci et bonnes fêtes à tous ! ».

Pour information : « En France, il y a plus de 7 millions de personnes sourdes et malentendantes (soit environ 11 % de la population). La majorité communique en s’appuyant sur la lecture labiale et les sons perçus (avec ou sans aides auditives). L’accessibilité téléphonique : La loi du 7 octobre 2016 « pour une République numérique » prévoit d’améliorer l’accueil téléphonique pour les personnes en situation de handicap. Son décret du 9 mai 2017oblige les opérateurs téléphoniques, les organisations publiques et les entreprises à rendre leurs services téléphoniques accessibles et gratuits aux personnes sourdes, malentendantes, sourdes-aveugles et aphasiques.Cette disposition s’applique depuis octobre 2020 aux services d’accueil téléphonique des collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants. Quand une personne sourde et malentendante souhaite contacter un service public ou le service client d’une entreprise, ces derniers doivent lui fournir gratuitement un service de traduction simultanée, écrite ou visuelle, avec 3 modes de communication possible : la Langue des Signes Française (LSF), la Langue française Parlée Complétée (LfPC), la Transcription en Temps Réel de la Parole (TTRP) ou sous-titrage en temps réel

Le Grand Chalon et la Ville de Chalon-sur-Saône ont choisi de confier cette prestation au centre relais téléphonique d’ELIOZ. La quasi-totalité des services du Grand Chalon et de la Ville de Chalon-sur-Saône qui accueillent les usagers par téléphone sont rendus accessibles. Une formation des agents de la collectivité permet de les sensibiliser à la culture sourde, et de leur donner des recommandations pour l'échange téléphonique qu'ils sont susceptibles d'avoir avec un usager sourd ou malentendant, via l'opérateur-relais. Comment ça marche ? : L’usager sourd ou malentendant peut accéder au centre relais téléphonique d’ELIOZ : soit depuis le site internet d’ELIOZ, rubrique « Annuaire », en cliquant sur les logos du Grand Chalon ou de la Ville ; soit depuis le site internet du Grand Chalon ou celui de la Ville de Chalon-sur-Saône, en cliquant sur l’icône accessibilité tout en bas de la page d’accueil.

Sur le site internet, l’usager trouve : Un texte de présentation ainsi que deux vidéos (l’une en LSF, l’autre en LfPC), qui donnent le mode d’emploi du service ; un menu déroulant qui regroupe tous les services accessibles du Grand Chalon et de la Ville de Chalon-sur-Saône ».

