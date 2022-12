Le Père Noël est passé vendredi à l’école Le Devoir (1/3)

C'est avec une excitation non dissimulée que les enfants ont accueilli le Père Noël dans la cour de l'école, ce vendredi 16 décembre. Plus de détails avec Info Chaloon.

Vendredi 16 décembre 2022, c'est à 15 heures que le Père Noël s'est rendu en personne à l'école privée Le Devoir, juste avant les vacances.

Ce dernier temps fort de l'année dans cet établissement de l'Ensemble Saint-Charles permet de combler un peu l'impatience des enfants pour qui l'attente du jour de Noël est toujours trop longue.

Chacun des 398 enfants a reçu une papillote de sa part.

Et c'est accueillis par la directrice de l'école, Christelle Remond, et Ludovic Dugenest, président de l'association des parents d'élèves de l'établissement, qu'Yvette Michelin, la présidente du Comité de quartier de Saint-Jean-des-Vignes, dit «Mamie Yvette», Patrick Bourgeois d'Emmaüs Chalon, Bernard Cadot, responsable du centre de distribution des Restos du Cœur de Chalon-sur-Saône, Elodie Da Silva, la directrice des résidences autonomie L'Esquilin et Béduneau, et Marie-Laure Duvernois, sa directrice-adjointe, accompagnés de deux résidents, à savoir Annie-Marie Hardy, André Poulet, ont été invités à cette occasion.

Des cookies et des brochettes de bonbons confectionnées par la CM2 B et la CE2 B ont été offets aux Restos du Cœur, des cartes de vœux réalisées par la CM1 A aux personnes handicapés de Givry, d'autres cartes de vœux réalisées par les CP et CE1 ont été offertes aux résidents de l'Ehpad Korian La Villa Papyri.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati