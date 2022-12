Le traditionnel arbre de Noël c’était ce samedi 17 décembre !

Au programme, le matin : des ateliers de décoration de sapins et de pâtisserie ; et pour l’après-midi : un spectacle de noël (avec la présence du Père Noël) et une séance-photos souvenir.

Du côté de la décoration de sapin, ce sont 12 familles qui s’étaient inscrites pour partager ce moment.

Les enfants accompagnés de leurs parents ou grands parents, avaient tout à disposition pour fabriquer des décorations de Noël. Le sapin était offert par la commune, les familles pouvaient donc repartir avec à la fin de l’activité.

Du côté de l’atelier pâtisserie, ce sont 38 personnes qui étaient présentes pour la confection des sablés de Noël.

Des habituées comme Florine et Ludivine, deux amis chagnotines, qui viennent tous les ans avec leurs enfants : « Quand ils étaient plus petits, on participait à la décoration de sapins et maintenant qu’ils sont plus grands, on pâtisse ! » a confié Florine à Info Chalon.

Quant à Suzy, habitante de Demigny, elle est venue ce samedi matin avec ses deux garçons : Joakim, 4 ans et Elisio, 1 an et demi pour partager ce petit moment ensemble en ce premier jour des vacances scolaires.

L’après-midi midi à 15h, le spectacle de Noël a réunit plus de 150 personnes. Un spectacle vivant avec des chants et des danses de Noël.

Puis, la manifestation s’est poursuivie avec plusieurs activités : la traditionnelle séance photos avec le père Noël, le goûter et encore l’atelier maquillage proposé par les jeunes du conseil municipal des jeunes.

Pas de doute, c’est encore une belle réussite pour cette nouvelle édition du traditionnel arbre de Noël de Chagny !



Amandine Cerrone.