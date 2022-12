AVIS DE DECES - Monsieur Léon PROST

LUX



Mme Marthe-Marie Prost née Lacroix,

son épouse ;

Caroline et Frédéric,

David et Véronique,

Léonie et Didier,

ses enfants et leurs conjoints ;

Victor et Lou, Laura, Charline, Clément, Mathis, Sacha, Gabriel, Lily ;

ses petits-enfants adorés,

Janine Demortière,

sa cousine ;

ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Léon PROST

dit « Lonlon »

survenu à l'âge de 83 ans.

Ses obsèques auront lieu dans l'intimité familiale.

Léon repose à la chambre funéraire de Chalon-sur-Saône, 115 avenue Boucicaut, où vous pouvez lui rendre visite jusqu'au mercredi 21 décembre.

Ni plaques, ni fleurs.

Une urne sera placée pour recevoir vos dons au profit de la recherche contre le cancer.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

"Tu n'es plus là où tu étais,

mais tu es partout là où je suis."

Victor Hugo