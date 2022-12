Au conseil municipal de Givry, tarifs publics, territoires et personnel municipal

Pour le conseil municipal givrotin de ce 15 décembre, divers sujets ont été traités et tous votés à l'unanimité, en l'espace de seulement une demie-heure et sous le secrétariat de Jean-Pierre Thuot, de la majorité.

Une séance qui a débuté avec un accueil chaleureux réservé à Pascal Wintz, venu d'Alsace en remplacement de Laure Girard et qui prendra ses fonctions de Directeur général des Services le 2 janvier prochain.

Après l'adoption, pour la forme, du procès-verbal du 24 octobre, a été abordée celle des nouveaux tarifs publics (bibliothèque, location de salles, etc.) afin d'indexer ces derniers sur l'importante inflation que connaît le pays. Ne pas réaliser ces ajustements engendrerait en effet une perte de valeur et par conséquent des trous dans le budget.

Revenant sur la soirée pour l'emploi du mois dernier, le maire Sébastien Ragot a témoigné à nouveau du franc succès remporté auprès des pouvoirs publics, dont le préfet de Saône-et-Loire avec qui la mairie se réunira en début d'année. L'occasion de parler marchés publics puisque les travaux de l'Atelier (CCAS), qui ouvrira ses portes au printemps dans l'ancienne halte-garderie, ont été confiés le 30 novembre à plusieurs entreprises du département. Dix lots qui ont affectés à la démolition, à la plomberie, au carrelage, huisseries, peintures et plus, pour un montant total de plus de 150 000 euros.

Affaires forestières et vente d'une parcelle publique

Côté gestion du territoire, l'ONF permet des subventions au titre du volet forestier du plan de relance. Qui ne tente rien n'a rien, la municipalité en a fait la demande pour des opérations de reboisement afin d'entretenir le grand patrimoine forestier de Givry.

Sur le domaine constructible, c'est une parcelle du domaine public sis rue du Farlan (sud-est de la maison médicale) qui a été déclassée afin de pouvoir la vendre légalement. D'une surface de 350m², elle sera partagée entre deux familles de riverains pour un prix d'1.10 € du mètre carré, un prix étonnamment bas pour Hervé Bayle (opposition) mais estimé par la précédente maire Juliette Méténier-Dupont en 2018 au vu de l'entretien contraint et régulier d'un terrain sans réel intérêt pour la commune.

À charge pour les acquéreurs de s'en occuper et de payer, en contrepartie de cette bonne affaire, les frais de bornage et d'actes notariés (dossier suivi par Maître Duc Dodon), tout en respectant un droit de passage pour le troisième voisin (qui ne s'est pas montré intéressé par l'achat), et la servitude d'entretenir le petit ruisseau du Farlan.

Personnel municipal

Dans le cadre du prochain recensement de la population, qui se fait sur Givry chaque année par simple estimation avant un comptage quinquennal, 8 postes d'agents-recenseurs ont été créés et seront payés par dotations de l'État. Douze candidatures ont été reçues, mais la priorité a été donnée aux Givrotins puis aux agents de la commune. Afin de ne pas prendre les habitants au dépourvu, le Givry Infos de janvier diffusera leur photo et toute information utile quant à leur secteur et à leur période de passage.

Autres changements dans le tableau des effectifs, diverses mutations internes, dont le policier municipal Pascal Jannet qui retrouvera les services techniques où il a débuté sa carrière, et qui sera remplacé par son homologue de Châtenoy-le-Royal Valéry Coulon, un « jeune » puisqu'il est né la même année que Sébastien Ragot… même si les deux changeront de décennie en 2023 !

Remerciant le maire Vincent Bergeret de laisser partir son policier et souhaitant bonne chance aux nouveaux employés évoqués lors de la soirée, Sébastien Ragot a souhaité de très belles fêtes à l'ensemble du conseil avant d'inciter une fois de plus à voter samedi soir pour Lara Lebretton. Il aura d'ailleurs la chance d'assister en direct à la soirée de Miss France, ayant été invité par le maire de Châteauroux, aux côtés de Sébastien Martin et des championnes du Givry Starlett Club.

Pour finir, un petit cadeau de fin d'année d'Info-Chalon, qui ne résiste pas au plaisir de partager quelques clichés des décorations prises la semaine dernière à Givry, dont on retrouve les couleurs de la ville dans ce contraste entre les illuminations au jaune chaleureux et la nuit d'un bleu profond qui fait écho à la devanture du Croissant de Lune.