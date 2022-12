Donner son sang le 21 décembre à Givry, un cadeau de Noël pour trois receveurs

Donneurs réguliers, pas besoin de vous informer qu'il faut un délai de deux mois entre chaque don de sang ou de plaquettes, le dernier à Givry datant du 26 octobre. Mais une « piqûre » de rappel est toujours la bienvenue. Et ça vaut aussi pour les primo-donneurs !

Ce 21 décembre, Colette Cavard et son équipe seront à votre disposition à la Salle des Fêtes de 8h à 12h30. Avis en particulier aux jeunes dès 18 ans, vous serez en vacances, donc à part « j'ai raté mon bus », pas d'excuse pour commencer votre carrière de donneur, une bonne chose d'ailleurs à mentionner sur votre CV.

Et puisqu'à cet âge, on n'a pas forcément beaucoup de ressources, sachez que ça ne vous coûte pas un rond, seulement une heure de votre temps pour en faire profiter 3 personnes. Et à l'Amicale pour le Don de Sang aussi, vous ferez plaisir, car Colette témoigne que « les donneurs ont été fabuleux et remarquables, tout au long de cette année, il nous faut absolument terminer en beauté ! ».

Vous l'aurez compris, inscrivez-vous dès maintenant sur www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr avant que votre place soit prise.