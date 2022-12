Emmanuel Barraut vous aide à piloter votre entreprise

Les temps sont durs économiquement et on ne soupçonne pas le poids qui pèse sur les épaules des entrepreneurs. Alors qu'on redoute une véritable hémorragie d'entreprises qui fermeront leurs portes face à des factures d'électricité insoutenables, leurs gérants ne doivent pas hésiter à se faire aider.

C'est toute la mission que se donne Emmanuel Barraut, qui vient de lancer son activité de conseil aux sociétés de moins de 20 salariés. Leurs patrons excellent dans le coeur de métier qui leur est propre mais sont parfois moins à l'aise lorsqu'il s'agit d'affaires financières, même s'ils sont déjà assistés de ce côté-là.

En effet, un comptable (dont les services sont obligatoires) raisonnera en termes comptables et parlera résultat, passif et actif. La trésorerie, elle, verra le solde entre débit et crédit. Mais qui pour parler le langage des dirigeants de sociétés et relier ces données financières avec la gestion de l'entreprise sur le terrain quotidien, avec les questions d'amortissement, de frais fixes, de fournisseurs, de main-d'oeuvre… ?

Une vigie à l'avant du bateau pour éviter les écueils

Autant d'éléments à optimiser pour atteindre le potentiel maximal de l'entreprise. Mais lorsqu'il doit naviguer à vue et en pleine tempête, le capitaine du vaisseau a besoin d'être guidé et de trouver de la stabilité. Et quand plus de 8 petits patrons sur 10 disent se sentir seuls, Emmanuel Barraut souhaite leur apporter autant de sérénité que possible.

Concrètement, il rencontre son prospect et se penche sur les éléments comptables de l'année passée et les données présentes pour établir un scénario futur : quelle est ma situation, dans quelle direction vais-je ? Puis-je investir ou embaucher ? Ai-je des impayés ? Autre question plus personnelle pour le gérant, quelles sont mes raisons d'être (gagner plus d'argent, réaliser un rêve personnel, etc.) ?

Disponible dans le bassin de Givry et de Chalon afin de coller au plus près des réalités, ce suivi est un engagement sur le long terme, deux heures minimum par mois sur deux ans, à prolonger si besoin. En complément, Emmanuel Barraut propose un accompagnement sur les aspects à renforcer : problème de plannings, qualité, communication timorée…

Fort de quinze ans d'expérience à la Caisse d'Épargne de Bourgogne–Franche-Comté, où il a tour à tour travaillé à la gestion de comptes puis au marketing et à la satisfaction client, Emmanuel Barraut, 39 ans, n'est pas novice pour établir des plans d'action d'amélioration puisqu'il a, pendant la crise du Covid, oeuvré à la restructuration des parcours-patients et des blocs opératoires de l'hôpital William Morey, en lien avec chirurgiens et anesthésistes.

Pour contacter Emmanuel Barraut :

emmanuel.barraut@rivalis.fr

06.65.81.85.20

Sur Facebook : Emmanuel Barraut Conseiller Rivalis