L'école Notre Dame de Varanges s'est mobilisée en faveur des Restos du Coeur

Dans le cadre de l’éveil à la vie, les élèves de la classe de CM1 ont accueilli M. Millards , bénévole aux restos du cœur.

Il est venu expliquer le fonctionnement ainsi que leurs différentes actions :

Distribution alimentaire grâce aux collectes dans les grandes surfaces.

Distribution de jouets et vêtements grâce aux dons des particuliers.

Coiffeuse et esthéticienne professionnelles qui proposent leurs services gratuitement.

Aide aux démarches administratives.

Aide aux devoirs pour les enfants.

Cours de français pour les personnes étrangères désireuses d’apprendre notre langue.



Il a précisé que le public accueilli ne correspond pas à l’image que les enfants en avaient. Effectivement, les Sans Domiciles Fixes ne se présentent pas, mais ce sont plutôt des personnes isolées sans ressources, des retraités, des personnes qui n’ont qu’un travail à temps partiel, des étrangers qui fuient la guerre…

Suite à cette intervention, les enfants ont pris conscience de leur chance. Ils se sont trouvés bien gâtés et ont ainsi décidé de mettre en place une collecte au profit des restos du cœur.

M. Millards a précisé leurs besoins essentiels :

- Conserves de poissons (maquereaux, sardines, thon).

- Petites boîtes de plats cuisinés (400g).

- Gâteaux sucrés.

- Couches, biberon tétine pour les bébés.

A l’approche de Noël les écoliers et collégiens de Notre Dame de Varanges à Givry ont été très nombreux à répondre favorablement à la collecte au profit des restos du cœur organisée par les élèves de la classe de CM1. Ils ont ainsi pu récolter 5 cartons de marchandises qui pourront être redistribuées aux plus démunis : boîtes de conserves de poissons, gâteaux sucrés, plats préparés sans oublier les bébés avec couches, biberons et tétines.