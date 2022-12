Le Père Noël de passage au Yoseikan Budo de Châtenoy le Royal

Dans la salle d’évolution au sol de Châtenoy-le-Royal, les jeunes du Yoseikan Budo avaient rendez vous avec le Père Noel, une bonne vingtaine de jeunes pousses, accompagnés par leurs parents, étaient présents.

La présidente Raphaëlle Jeannet et son équipe d’encadrement, entouraient leurs protégées et leur ont remis a tous par l’intermédiaire du Père Noel un superbe cadeau et des friandises. Les couleurs du club sont fièrement portées par ces bouts de choux prouvant ainsi que Yoseikan Budo est une grande famille.

JCR