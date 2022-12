“Europe Vélos” poursuit sa route et se renouvelle grâce à Pierre Gibaud

On se souvient qu’Hervé Flour l’a tenu à bout de bras avec passion depuis 1985. Info-Chalon avait consacré un article à ce personnage chalonnais ici. Depuis plus d’un an, le jeune Pierre Gibaud a repris Europe Vélos avec la même flamme et une pointe de modernité en plus.

Une belle continuité

Europe Vélos poursuit ainsi ses services d’autant plus précieux qu’ils sont devenus rares. On ne s’étonnera pas que certains clients viennent de Lyon.

A bientôt 25 ans, Pierre a tout du passionné des cycles – il collectionne les vélos anciens depuis plus d’une décennie.

Et comme son prédécesseur, il a foi dans la longévité des cycles : il répare les vélos qu’on lui confie, quels que soient leur provenance, leur âge et leur marque, grâce à une formidable réserve de pièces anciennes.

La location des vélos (à l’heure, à la demi-journée ou encore à la semaine) atteint des pics à la belle saison. « Pendant Chalon dans la rue, je n’avais plus un seul vélo à louer. J’ai donc agrandi mon parc » explique Pierre avec le sourire.

Et toujours, la vente de la marque Europe Vélos, de solides modèles issus d’une usine belge qui sont personnalisables selon les souhaits des clients : vous lorgnez un modèle, mais préférez une autre couleur pour les poignées, une autre forme pour le guidon, une autre selle, ou encore ajouter un équipement – panier à l’avant, sacoches à l’arrière ? Tout est possible puisque ça passe entre les mains de Pierre.

Davantage de modernité

Quelques évolutions s’imposaient pour contenter les clients, notamment la vente de vélos électriques. C’est chose faite !

Un site internet voit le jour (lien en annexes), et de nouveaux horaires d’ouverture permettent désormais d’aller faire un tour dans sa boutique entre midi et deux.

Regardez bien une dernière fois sa devanture, elle sera repeinte dans une dizaine de jours !

Info-Chalon souhaite une belle route à Pierre Gibaud et Europe Vélos !

Par Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon@gmail.com

EUROPE VÉLOS

12, rue Michelet – Chalon-sur-Saône

Tél. : 06 45 84 18 74

Site : www.europevelos.com

Mail : europevelos@gmail.com

Ouverture : du mardi au samedi, de 9 h à 18 h 30 sans interruption.