La Section Suisse de la Boule d’Or Chalonnaise termine l’année 2022 en beauté par son repas de Noël

Lundi 19 décembre, à partir de 10 heures 30, au Clos Papillot à Chalon-sur-Saône, tous les adhérents de la Section Suisse de la Boule d’Or Chalonnaise étaient conviés pour terminer l’année, avec son traditionnel repas de Noël. 14 adhérents ont répondu à l’invitation ainsi qu’un sponsor.

Un repas copieux a été servi aux convives qui ont terminé ensuite la journée par la traditionnelle partie de boules pour les uns et une partie de carte pour les autres. L’occasion de se réunir une dernière fois avant de se retrouver l’année prochaine pour des objectifs beaucoup plus sérieux : l’organisation du concours international à Chalon-sur-Saône, l’organisation du séjour des 4 équipes suisses qui vont séjourner à Chalon-sur-Saône du 21 au 25 mai 2023, le séjour de la Section Suisse de la Boule d’Or Chalonnaise en Suisse qui a été fixé du 18 juin 2023 au 25 juin 2023 à Montreux, un voyage organisé en Italie, la participation à un concours en Espagne et participation aux rencontres interclubs avec Crissey et Cras-sur-Reyssouze, les A.S…

Le section suisse remercie tous les participants à cette journée et les organisateurs du repas et Christophe Cotty (sponsor du club) pour sa présence.

Prochain rendez-vous de la Section Franco-Suisse : Le jeudi 26 janvier à 11 heures

