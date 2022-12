Christelle Pierre, nouvelle sophrologue à Châtenoy le Royal.

Un équilibre retrouvé, une augmentation de la confiance en soi, une bonne gestion du stress et des émotions, une grande lucidité de vos besoins et vos valeurs sont les bienfaits de la sophrologie.

Christelle Pierre n’est pas devenue sophrologue par hasard, suite au décès de son fils, sa vie a basculé. Il lui a fallu beaucoup de temps pour surmonter cette douloureuse épreuve. Comme elle le dit : « après on ne vit plus, on survit… ».

Après ces moments douloureux, elle décide d’aider les autres comme elle-même a été aidée à affronter le décès de son fils et a été sauvée.

Elle décide donc de suivre une formation de 8 mois à l’académie de sophrologie de Bourgogne Franche Comté. L’académie a été créée en 1992 par C. Liabot, élève d’Alfonso Caycedo (créateur de la sophrologie), elle décerne une attestation de réalisation et prépare les élèves au titre de « Sophrologue RNCP » de l’Académie de Paris. Elle dispense des formations professionnelles, organise des conférences pour ses élèves.

Christelle Pierre a suivi ce cursus, elle a obtenu ses certifications de niveau IV lui permettant d’exercer la profession de sophrologue.

Info Chalon : Pouvez-vous nous en dire plus sur la sophrologie ?

Christelle Pierre : « la sophrologie s’adresse aux personnes qui se sentent mal dans leur peau, qui cherchent à améliorer leur existence, qui sont envahies par le stress. La sophrologie n’est pas une médecine, elle a ses limites et ne cherche nullement à remplacer les traitements prescrits pour certaines pathologies. Par contre, elle peut aider et amener les personnes à travailler sur leurs propres valeurs et à mieux se connaitre, à garder confiance en soi»

IC : Que proposez-vous et pour qui ?

C.P. : « Mon but est de rendre cette méthode accessible et à la portée de tous, d’être à l’écoute. Je propose d’accompagner les personnes avec des outils personnalisés pour répondre au mieux à leurs attentes. Je peux faire de l’accompagnement individuel ou de groupe en proposant soit des séances, soit des marches sophrologiques. Les marches se passent au parcours de santé de Fontaines. Je peux pratiquer sur les enfants âgés de plus de 7 ans, les ados, les adultes, les personnes âgées et les sportifs. »

« Pendant les fêtes, vous pouvez offrir des cartes cadeau de séance de sophrologie »

Pour prendre rendez-vous ou correspondre avec Christelle Pierre, Sophrologue, vous pouvez appeler au 06 20 07 67 26.

Adresse du cabinet : 2 bis Avenue de la Marne 71880 Châtenoy le royal

Son site : https//sophrologiealacoutedesoi.com/

C.Cléaux