Dix nouvelles entreprises lauréates de l’appel à projets «Diversification des sous-traitants de la filière automobile»

Communiqué de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté

Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, a annoncé ce lundi les lauréats de la deuxième relève de l’appel à projets France 2030 « Diversification des sous-traitants de la filière automobile ».

La filière automobile fait aujourd’hui face à des défis majeurs. Fragilisé par les conséquences de la crise de la Covid-19, les baisses d’activités liées aux pénuries de semi-conducteurs et la hausse des prix de l’énergie, le secteur doit adapter son outil industriel pour anticiper la fin des ventes de véhicules thermiques dès 2035. Les sous-traitants sont particulièrement exposés à ces défis et devront fournir des efforts considérables en matière d’investissements, notamment en R&D, afin d’adapter leur outil industriel aux évolutions technologiques à venir et pour se positionner dans la chaîne de valeur du véhicule de demain, c’est-à-dire un véhicule décarboné, connecté, autonome et accessible.



close

volume_off



C’est pourquoi, l’État, dans le cadre de France 2030, a décidé de mobiliser des moyens importants pour accompagner les entreprises de la filière dans l’objectif fixé par le Président de la République de produire, en France, 2 millions de véhicules électriques en 2030.

L’appel à projets « Diversification des sous-traitants de la filière automobile » s’inscrit pleinement dans le cadre de cette ambition du plan France 2030.

Après 4 lauréats lors de la première relève de l’appel à projets, ce sont 10 nouveaux lauréats qui viennent d’être annoncés pour la Bourgogne-Franche-Comté. Ils démontrent toute l’ambition des entreprises de la région Bourgogne-Franche-Comté à se positionner sur les nouvelles briques technologiques des véhicules de demain.

Compte tenu du succès de cet appel à projets, un nouveau dispositif sera lancé dans les prochaines semaines afin de continuer à accompagner les projets d’investissement et dediversification des sous-traitants de la filière automobile.

Franck Robine, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or se réjouit des 10 entreprises lauréates en Bourgogne-Franche-Comté. Leurs projets industriels totaliseront 41,3 millions d’euros d’investissements productifs et seront soutenus à hauteur de 8 millions d’euros de subventions de l’Etat.

La réussite de ces projets vient confirmer la dynamique mise en place régionalement dans le cadre du plan Etat/Région visant à accompagner les entreprises de la filière automobile.

La Force d’Intervention Mutation Automobile (FIMA) lancée en début d’année permet notamment d’identifier les projets de diversification portés par les entreprises de la région et de les accompagner vers les dispositifs les plus adaptés, comme ceux de France 2030.

Projet « SODEMOT LDJ »

LE DÉCOLETAGE JURASSIEN – PME

Champagnole (39000) – Région Bourgogne-Franche-Comté

« Le Décoletage Jurassien » est un expert dans l’usinage des aciers inoxydables pour des pièces en grande série et plus particulièrement ceux soumis à des environnements sévères tels que la dépollution automobile, les transports de gaz médicaux, ...

Le projet SODEMOT LDJ a pour objectif de sortir l’entreprise de la dépendance au moteur thermique en intégrant de nouveaux marchés auto (nouvelles motorisations de véhicules légers) et en se diversifiant sur de nouveaux marchés porteurs hors automobile (cosmétique, pharma, ...).

Les investissements doivent notamment permettre à l’entreprise de s’adapter aux évolutions technologiques des composants entrant dans la conception des nouveaux marchés visés : complexification (forme et précision) de composants en inox, nouveaux matériaux (adaptation des moyens).

Projet « SODEMOT MF »

MECA FORGING – PME

Rioz (70190) – Bourgogne-Franche-Comté

« Meca-Forging » est une jeune entreprise créée en 2015 et experte dans la frappe à froid des aciers inoxydables en grandes séries.

Le projet SODEMOT MF a pour ambition de diversifier les activités de l’entreprise afin de compenser les pertes d’activités liées à la baisse des ventes de véhicules légers à moteur thermique. Cette diversification se fera au sein de la filière auto (hydrogène, régulation en température des moteurs électriques, ...) ou en dehors de la filière sur des marchés en développement (défense, bâtiment, ...).

Dans ce cadre, l’entreprise doit poursuivre ses travaux de R&D dans le domaine de la frappe des aciers inoxydables mais également d’autres matériaux tels que des cuivreux ou des alliages fortement alliés. Le plus gros poste d’investissement porte sur une presse de frappe à froid permettant de mettre en œuvre le plan de recherche sur ces matériaux avant d’être mise en production en 2024-2025.

Projet « SODEMOT APM »

ARDEC PRECISION MACHINING (APM) – PME

Champagnole (39000) – Région Bourgogne-Franche-Comté

« Ardec Precision Machining » est spécialisée dans le décolletage de pièces techniques en acier inoxydable de moyennes séries.

Le projet SODEMOT APM doit permettre de réduire la dépendance de l’entreprise au moteur thermique en allant se diversifier sur de nouveaux marchés porteurs : nouvelles motorisations, médical/pharma et luxe.

Pour ce faire, le parc machine de l’entreprise doit évoluer pour répondre aux typologies et exigences des produits visés : augmentations des diamètres de passage, augmentations des fonctions par composants, augmentations et sévérisation des critères de contrôle. Les moyens doivent entrer en fonctionnement dès 2023 pour être disponibles et qualifiés dès les phases de prototypage.

Projet « PANORAMIC »

USHIN – Grande entreprise

Nevers (58000) – Région Bourgogne-Franche-Comté

U-SHIN est positionné sur le marché mondial des systèmes d’accès au véhicule et des tableaux de commandes. Le site de Nevers est plus spécifiquement orienté vers le marché des serrures/verrous et antivols mécaniques de véhicules automobiles.

Du fait de la disparition progressive de ce type de pièces dans les véhicules de demain, l’entreprise a mis en place un plan stratégique sur la période 2022/2026 visant à compenser les baisses d’activité. Le projet PANORAMIC a notamment pour objectif de se positionner sur de nouveaux marchés : (i) nouveaux produits zamak (volets roulants, connecteurs, sièges, ... (ii) verrous connectés (iii) nouveaux produits des marchés interne Ushin et deuxième monte. Les investissements prévus auront pour objectifs de moderniser l’outil de production (baisse de consommation d’énergie, réduction perte matière première), d’augmenter la productivité du site (automatisation notamment) et d’assurer l’industrialisation des nouveaux marchés.

Projet « eBorne25 »

BAUD DIMEP – ETI

Sirod (39300) – Région Bourgogne-Franche-Comté

BAUD DIMEP est spécialisé dans le développement et la fabrication de pièces décolletées principalement pour les secteurs de l’automobile et de la mobilité électrique.

Le projet eBorne25 doit permettra à l’entreprise de compenser la baisse programmée de l’activité dans le secteur de l’injection (moteur thermique) et d’accélérer sa diversification dans le secteur de l’eMobility sur 2 nouveaux segments : (i) la connectique d’infrastructure pour les bornes de recharge (ii) la connectique haute tension embarquée sur le véhicule.

Projet « TRANSFORMATION DELLE »

LISI AUTOMOTIVE FORMER – Grande entreprise

Delle (90100) – Région Bourgogne-Franche-Comté

Le site LISI AUTOMOTIVE FORMER de Delle est spécialisé dans la production de fixations vissées pour l’automobile (constructeurs et équipementiers). Les principaux procédés de fabrication sont la frappe à froid, le roulage, le traitement thermique et le contrôle qualité à 100%.

Le projet Transformation Delle vise à répondre à la nouvelle typologie des fixations destinées aux véhicules électriques (vis longues et fines et ajout d’un manchon plastique) en (i) modernisant le parc machine, en (ii) améliorant la compétitivité du site (industrie 4.0) tout en (iii) respectant les exigences de propreté exigées par les donneurs d’ordre.

Projet « CONNECT2025 »

BAUD JTD – ETI

Perrigny (39570) – Région Bourgogne-Franche-Comté

BAUD JTD est spécialisé dans le décolletage haute précision. L’entreprise fabrique notamment des pièces pour les véhicules thermiques et va donc être impactée par l’évolution du marché automobile.

Le projet Connect2025 consiste à développer l’activité de décolletage de pièces de précision en laiton et en titane, pour réorienter et spécialiser l’activité du site dans la connectique industrielle et le médical. Pour ce faire, les investissements envisagés permettront d’acquérir des équipements de dernière génération nécessaires pour garantir les exigences spécifiques de ces marchés.

Projet « V EA SCODER »

SCODER – PME

Pirey (25480) – Région Bourgogne-Franche-Comté

SCODER est spécialisée dans le découpage et l’emboutissage de pièces de très haute précision de faibles et fortes épaisseurs à destination notamment du marché de l’automobile.

Le projet V EA SCODER vise à acquérir de nouveaux équipements industriels qui permettront de produire des pièces spécifiques (circuits coupure de distribution électriques, bus bar pour des circuits électriques destinés à des moteurs électriques, cathodes/anodes pour des piles à combustible, ...) aux véhicules du futur (électriques et autonomes). Il devra permettre à l’entreprise de réussir le virage de l’activité de l’entreprise vers le secteur du véhicule du futur.

Projet « ROUVRAYPLAST2024 »

ROUVRAY PLAST – ETI

Rouvray (21530) – Région Bourgogne-Franche-Comté

ROUVRAY est une société spécialisée dans la plasturgie et plus particulièrement dans la production de pièces d’équipements intérieurs haut de gamme à destination du secteur automobile.

RouvayPlast2024 est un projet de développement qui s’articule autour d’un saut technologique (injection par compression et plastronique) permettant la diversification de ses activités. Les secteurs visés sont entre autres la production de pièces pour véhicules électriques et hydrogène, le sport et l’électroménager. Il devrait permettre de réduire la dépendance de l’entreprise vis à vis de la filière automobile et de certains clients.

Projet « PLASTICONCRET2030 »

PLASTIFORM – PME

Thise (25220) – Région Bourgogne-Franche-Comté

PLASTIFORM SAS est une PME spécialisée dans le domaine du thermoformage technique. Elle développe, produit et commercialise des solutions de thermoformage technique sur-mesure aux industriels.

Le projet PlastiConcret2030 ambitionne d’accélérer la diversification de l’entreprise en augmentant son activité dans le secteur de l’habitat. Elle vise notamment le développement d'une technologie en plastique recyclable destinée à une nouvelle génération de smart systèmes de grandes dimensions pour la construction de bâtiment basse consommation.