GRIPPE AVIAIRE - Deux cas détectés dans le Sud Saône et Loire

INFLUENZA AVIAIRE

Un cas en faune sauvage détecté en Saône-et-Loire : Mise en place d’une zone de contrôle temporaire suite à un cas sur deux cygnes tuberculés à FLEURVILLE :

Le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a été identifié le 21 décembre 2022 sur deux cygnes tuberculés retrouvés morts en bord de la Saône, à FLEURVILLE. Ce virus, qui circule activement en Europe par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs ou parmi la faune sauvage autochtone, est particulièrement contagieux et pathogène pour les oiseaux. Il persiste et reste actif principalement dans les fientes et les eaux stagnantes contenant des fientes contaminées.

Le préfet de Saône et Loire a pris un arrêté visant à prévenir l’apparition d’influenza aviaire dans les élevages (https://www.saone-et-loire.gouv.fr/raa-special-no-71-2022-215-a15591.html).

Une zone de contrôle temporaire (ZCT) de 20 km autour du lieu de découverte de l’oiseau infecté a été définie et comprend l’ensemble des 59 communes suivantes :

AMEUGNY, AZE, BERZE-LA-VILLE, BERZE-LE-CHATEL, BISSY-LA-MACONNAISE, BISSY-SOUS- UXELLES, BLANOT, BRAY, BURGY, BUSSIERES, CHAMPAGNY-SOUS, UXELLES, CHAPAIZE, CHARBONNIERES, CHARDONNAY, CHARNAY-LES-MACON, CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES, CHISSEY-LES-MACON, CLESSE, CLUNY, CORMATIN, CORTAMBERT, CRUZILLE, DAVAYE, DONZY-LE-PERTUIS, ETRIGNY, FARGES-LES-MACON, FLEURVILLE, GREVILLY, HURIGNY, IGE, JALOGNY, LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION, LA ROCHE-VINEUSE, LA SALLE, LAIZELOURNAND, LUGNY, MACON, MANCEY, MARTAILLY, LES-BRANCION, MASSILLY, MILLY-LAMARTINE, MONTBELLET, NANTON, OZENAY, PERONNE, PRISSE, ROYER, SAINT- ALBAIN, SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE, SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE, SAINT-MAURICE-DE- SATONNAY, SANCE, SENOZAN, SOLOGNY, TAIZE, UCHIZY, VERZE, VIRE

Mesures mises en place

A l’intérieur de ces zones, diverses mesures sont déployées afin de protéger les élevages de volailles d’une potentielle contamination par la faune sauvage, notamment un renforcement des mesures de biosécurité (mise à l’abri), une surveillance renforcée des élevages (analyses de laboratoires) et une adaptation des activités cynégétiques (appelants de gibier d’eau et gibier à plumes).