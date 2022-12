CARNET ROSE - Bienvenue à Adèle

Adèle COLAS est née le 30 novembre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le cinquième enfant après Eliott, 9 ans, Lény et Thaïs, 6 ans, et Nino,1 an, d'Anaïs CIAMARONE et Pierre COLAS. La maman est vendeuse en prêt à porter et le papa est conducteur d'engins. La petite famille réside à Louhans.