CARNET BLEU - Bienvenue à Amaury

Amaury MOUGEL est né le 29 novembre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le deuxième enfant après Clarisse, 3 ans, de Julie AUCLAIR et Romain MOUGEL, le papa ayant eu une troisième enfant prénommée Capucine et âgée de 12 ans. La maman est conseillère en économie sociale et familiale et le papa est géotechnicien. La petite famille réside à Couches