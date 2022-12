Une journée de Noël qui s'annonce ensoleillée en Saône et Loire

L'année 2022 va se terminer par un épisode très doux, et des températures qui dépasseront allègrement les 12°c en plein soleil. Une situation qui devrait perdurer au moins une quinzaine de jours. Pour autant, le redoux du moment entraine des averses régulières avec localement des épisodes qui pourraient s'avérer plus intenses. Pour le 25 décembre, Météo France prévoit une journée très ensoleillée avec un ciel bien dégagé sur la Saône et Loire.