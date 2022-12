L’assemblée générale du JPPO a eu lieu ce mercredi soir à Oslon

Cette belle histoire, elle commence en 2019, lors d’une journée citoyenne.

Christian Bessard, actuel président de l’association, a eu cette idée brillante : et pourquoi pas créer un jardin pédagogique partagé dans son petit village d’Oslon ?

C’est ainsi que le JPPO a vu le jour : c’est la municipalité qui a alors mis à disposition de l’association le terrain où a été créé le jardin.

Et ce beau projet, il continue d’évoluer d’années en années.

Christian, lors de son rapport moral, ce mercredi soir, a tout d’abord souhaité rappelé les valeurs et les engagements des adhérents de l’association : communiquer, partager, suggérer, échanger et apprendre.

« Aujourd’hui, notre association est encore à un stade de développement, nous nous construisons petit à petit et nous sommes preneurs de nouvelles mains vertes pour adhérer à notre beau projet ! » a t-il ainsi lancé.

Des mains vertes bien sûr mais pas que, l’association est également ouverte à des personnes novices dans le domaine du jardinage mais qui pourrait apporter d’autres compétences à l’association : organisationnelles par exemple.

A bon entendeur, donc !

Le président a ensuite souhaité remercier :

-Les adhérents d’une part, pour leur dévouement et leur investissement quant à la plantation mais aussi l’entretien du jardin.

-Christophe Varreaux, pour le labour des parcelles du terrain du jardin.

-Édouard Leledy pour son généreux don : une serre-tunnel de 27 m2.

-Les agents municipaux pour leur aide au remplissage des cuves à eaux pluviales.

-Monsieur le Maire Yvan Noël et toute la municipalité pour l’accord d’une subvention ainsi que la mise à disposition gracieuse des parcelles de terrain.

-Valérie Bessard, pour la correction et photocopies des documents ainsi que Rachel, secrétaire du JPPO et les deux secrétaires de mairie.

-Jean-Pierre Moine, pour son don généreux d’outils qu’il ne se servait plus.

Puis, Christian, après avoir présenté le bilan financier de 2022 et le prévisionnel 2023, a alors annoncé le différents projets de l’association pour cette nouvelle année.

Parmi eux, bien sûr, la poursuite des activités pédagogiques avec l’école maternelle, la prochaine est déjà fixée au 13 janvier 2023 avec un atelier découverte et saveurs des aromates.

Le second grand axe à définir cette année sera la manière de vendre les différents produits de la récolte du jardin partagé.

Et puis, il y aura aussi quelques manifestations, notamment le désormais traditionnel forum des associations au printemps 2023 : « Le but c’est de réunir les associations, seul on est petits mais à nous tous on peut faire de grandes choses ! » a ainsi précisé Christian.

Monsieur le Maire, Yvan Noël, a pris la parole à son tour, tout d’abord pour féliciter les actions déjà entreprises par le JPPO, puis surtout pour encourager l’association à poursuivre sa progression en engageant des actions de communication pour faire évoluer et perdurer ce beau projet.

« Nous sommes bien sûr prêts à vous aider, il faut continuer à rassembler pour faire grandir cette association, félicitations pour ce que vous avez déjà réussi à produire, et continuez ! » a t-il ainsi conclu.

La soirée s’est terminée avec un beau moment de convivialité autour du verre de l’amitié.

Vous souhaitez soutenir et aider l’association du JPPO ?

Vous pouvez adhérer à l’association (cotisation de 20€ par an) ou faire un don en nature par exemple : outils de jardinier, arrosoirs, tuyaux d’arrosoirs, plants de toutes sortes, semis, etc.

Ou bien encore venir en aide à l’association par une action bénévole : labours, aide lors des manifestations, partager les publications du JPPO sur les réseaux sociaux, ou tout simplement en parlant de l’association autour de vous.

Plus de renseignements par mail à christian.bessard@gmail.com

Amandine Cerrone.