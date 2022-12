4460 € remis à l’association Appuis par le Club Afrique du collège Louis Pasteur de Saint Rémy.

Après une période difficile due à la pandémie de Covid, le club Afrique du collège de St Rémy, est de nouveau très actif. Il existe depuis plus de 30 ans et a beaucoup œuvré pour le Burkina Faso. Les six élèves du club encadrés par quatre enseignantes, Isabelle Hostachy, Patricia Marion, Dominique Travers et Laurence Makris mènent des actions pour collecter des fonds.

Vendredi 16 décembre, en présence de Gilles Bonnefoy principal du collège, les élèves membres du club et les enseignantes référentes Patricia Marion (en activité) et Isabelle Hostachy (retraitée) ont reçu Denise Bousquet, directrice de l’association française Appuis, pour lui remettre un chèque de 4 460 €. Ces 4460 € sont le fruit des manifestations organisées par le club (4000 €) et de la vente de 300 parts de gâteaux pendant le marché de Noël du collège (460 €).

Les 4000 € vont servir au parrainage de 4 jeunes à l’Internat à Niamey au Niger géré par l’association Appuis. Cette année 3 petites nouvelles élèves, âgées de 3 à 5 ans, vont pouvoir être accueillies à l’Internat grâce en partie aux fonds collectés. Avec 1000 € l’association peut prendre entièrement en charge un enfant, de l’hébergement à la scolarité, en passant par la nourriture, l’habillement…

L’association Appuis gère l’internat à Niamey au Niger depuis plusieurs années et pour continuer son action en direction des enfants orphelins, elle a entrepris la construction d’une école juste à côté. La construction devrait bientôt être opérationnelle. L’association veut, par cette école, changer le mode d’enseignement aux enfants, passer du tout par cœur au mode réfléchir et comprendre pour donner la bonne solution ou la bonne réponse.

Actuellement 62 enfants orphelins bénéficient du programme scolaire dont certains sont accueillis à l’Internat, ce sont des enfants des villages de la région aux alentours de Niamey.

Denise Bousquet, directrice de l’association française Appuis : « L’enseignement dans les écoles du Niger est basé sur l’apprentissage par cœur. On n’apprend pas aux enfants à réfléchir, à comprendre. Nous voulons offrir ces possibilités à nos protégés, grâce à notre école. Les bâtiments sont en construction et nous espérons ouvrir courant 2023 ou pour la prochaine rentrée ».

Deux jeunes enseignantes nigérianes, en service civique, actuellement accueillies par l’association Appuis, Rahina Adamou et Hadizatou Ali, vont pouvoir parfaire leur pédagogie dans des classes françaises. Elles vont pouvoir mettre à profit cette pédagogie au retour dans leur pays, entre autre dans la nouvelle école à Niamey.

La directrice d’Appuis précise pour remercier le club partenaire de l’association : «… C’est dire combien l’argent remis par le club Afrique est précieux. C’est le troisième tandem solidaire entre le club et notre structure. Que tous, élèves et enseignants, en soient remerciés.»

D’autres instances sont partenaires d’Appuis comme l’académie BFC, BFCI, des collèges, Lycées, l’Europe…

C.Cléaux