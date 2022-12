Le comité de jumelage a tenu son assemblée générale ordinaire à la salle Gemmes de l’Espace Brassens à Saint Rémy.

C’est devant une quinzaine de personnes que Sébastien Martin président du comité de jumelage de Saint Rémy a ouvert la séance de leur assemblée générale ordinaire. Rappelons que St Rémy est jumelé avec la ville d’Ottweiler en Allemagne.

Avec les membres du bureau, c'est une vingtaines d'adhérents qui étaient présents, aussi on pouvait noter la présence de Jérôme Vincent adjoint à la mairie de St Rémy représentant Madame le Maire, retenue par ailleurs, et de l’ancienne présidente Evelyne Perraud.

Le président du comité de jumelage, dans son rapport moral, a fait une rétrospective des activités qui ont le plus marqué l’année écoulée, à savoir le marché de Noël 2021 sous le protocole sanitaire dont tout le monde se rappelle, l’anniversaire des 40 ans de jumelage fêté en mai 2022 et le marché de Noël 2022 qui s’est déroulé dans des conditions normales. Il n’a pas été sans parler de la situation géopolitique pas très rassurante qu’il évoquait lors de la dernière AG en 2021 et qui malheureusement se confirme aujourd’hui. Deux questions se posent pour lui : la première fait référence à la situation européenne, mais c’est la deuxième qui l’interroge le plus, faisant référence au milieu associatif : « Les gens ont-ils la tête à cela ? Avons-nous encore l’envie de nous impliquer dans le milieu associatif ?, de faire vivre le comité de jumelage ? » Il a fait allusion à la disparition des frontières, à la fréquence des rencontres et relations de travail, à la reprise des activités du comité de jumelage qui s’est remobilisé et a permis de se retrouver, d’organiser et de vivre les 2 principales activités de l’année. De tout ça il en est ressorti deux choses l’Europe est bien concrète et le partage, l’échange permettent de nous rapprocher… Ces réflexions l’ont amené à reparler des statuts du comité et de ses valeurs de coopération sans discrimination pour aller vers une paix mondiale en pérennisant ces valeurs d’échanges et de partage.

Le président a ensuite passé la parole à la trésorière qui a présenté les comptes, comptes qui se soldent par un bilan positif, ce qu’a entériné Mr Moreau vérificateur aux comptes.

Dans les grands projets du comité de jumelage, celui du déplacement en Allemagne pour le week-end du 1er mai est un des plus importants, vient ensuite le marché de Noël 2023.

Un projet un peu particulier proposé par Michel Ravet serait de fabriquer des cadres acoustiques sous forme de tableaux représentant les logos des associations San rémoise. Ces panneaux serviraient à insonoriser la salle Gemmes, salle dont l’acoustique est de très mauvaise qualité.

Jérôme Vincent de la mairie a félicité l’association pour son dynamisme retrouvé après la Covid. Il a reparlé du 40ème anniversaire, l’évènement principal de 2022 et soumis l’idée d’échanges d’autres associations San rémoises avec l’Outre-Rhin.

Dans l’assemblée, un adhérent a fait remarquer que le comité de jumelage avait été la première association à avoir utilisé la salle Brassens à l’origine et qu’après la rénovation ce fût la même chose avec le 40ème anniversaire du jumelage.

C.Cléaux