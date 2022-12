753,10 € remis à l’AFM téléthon par les trois associations "l’Amicale intervillages pour le don de sang", "Criss Play Club" et l’APE de l’école "Pierre, Feuille Ciseau".

"L’Amicale intervillages" avec sa vente de gaufres, "Criss Play Club" avec sa randonnée nocturne lumineuse, l’APE de l’école avec la course des enfants ont collecté des dons qu’ils ont mis en commun pour les offrir à l’AFM Téléthon.

En présence de Pascal Boulling maire de Crissey, les représentants des trois associations ont remis un chèque de 753,10 € à Michel Camus responsable de la coordination Saône-et-Loire AFM téléthon.

3 actions pour un même but :

- Un projet pédagogique a été organisé par l’équipe enseignante de l’école primaire de la commune en partenariat avec l’Association de parents d’élèves "Pierre Feuille Ciseau". Les 160 élèves participants ont réalisé plus de 188,8 Kms, en relais ou par équipes, ils ont parcouru ces kilomètres en faveur du téléthon.

- "L’Amicale intervillages pour le don de sang" avait organisé devant les commerces de Crissey une vente de gaufres le même jour que la promotion d’une collecte de sang, vente dont les bénéfices étaient destinés au téléthon.

- "Criss Play Club" a fait une randonnée nocturne au travers de la commune. Les dons des participants ont été recueillis pour venir grossir le chèque remis ce 22 décembre à l’AFM téléthon.

Pascal Boulling, dans son discours, a rappelé l’attachement de la commune et des associations crissotines aux actions menées en faveur du téléthon. Il a expliqué les origines du téléthon, de la recherche génétique, les difficultés au départ pour les malades et leurs proches de se faire entendre.

Michel Camus dans son allocution, "les mots pour le dire", a retracé un peu l’historique : « Au départ, une volonté farouche de vouloir guérir nos enfants, nos proches atteints de maladies génétiques rares inconnues et impossibles à soigner…. Nous avons relevé des défis sans précédent. Nous avons fait le choix de la génétique puis de la thérapie génique… Et aujourd’hui de maladies méconnues, nous sommes passés à des premières maladies vaincues… Aujourd’hui la vie des malades a changé. Désormais, acteurs de leur vie, ils bénéficient de nouveaux droits, de diagnostics, de parcours de soins adaptés et pour certains de premiers traitements… ». Il a remercié tous les personnes qui ont participé et apporté leur contribution à l’action pour le téléthon.

C.Cléaux