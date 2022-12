Focus sur les prix Innov' Bourgogne-Franche Comté 2022

Jeudi 1er décembre 2022, lors de l’événement régional CREER DEMAIN, 2 jours pour innover, Arnaud MARTHEY, conseiller régional en charge de l'intelligence économique, de l'innovation et du transfert de technologie a récompensé trois entreprises du nouveau PRIX INNOV’BFC 2022.

LE PRIX

La Région Bourgogne-Franche-Comté a souhaité mettre en lumière des parcours d’entreprises innovantes que la collectivité a accompagné financièrement. Le tout nouveau Prix INNOV’BFC permet ainsi de valoriser le continuum d’accompagnement régional, les dispositifs financiers et les entreprises qui développent les solutions de demain. Elle a, par ailleurs, confié l’organisation de ce prix à l’Agence Economique Régionale Bourgogne-Franche-Comté.

Les lauréats bénéficieront d’une dotation de 5 000 € chacun sous la forme d’un pack communication personnalisé au regard de leurs besoins (créations de contenus vidéos, encarts presse, etc...). La région entend ainsi contribuer à augmenter leur lisibilité et mettre en lumière leur parcours ainsi que l'importance de l'accompagnement régional des structures d'appui à l'innovation.

LES LAURÉATS

- Prix Innov’BFC, mention Parcours start up : ECOLLANT

Agathe ROUZAUD, COO (Chief Operating Officer)

ECOLLANT, start-up icaunaise de 5 personnes, est spécialisée dans le recyclage des collants. Elle développe un procédé de rupture technologique afin de recréer de la matière première à partir de collants usagés et ainsi fabriquer de nouveaux collants, 100% Made In France.

ECOLLANT a été accompagnée par l’incubateur régional DECA BFC pour la création de son entreprise en lien avec un projet de recherche ainsi que par le pôle de compétitivité Polymeris, notamment pour la labellisation de son projet, la mobilisation de financement publics et la finalisation de son consortium. L’entreprise a par ailleurs bénéficié de plusieurs soutiens de la Région, notamment entre 2020 et 2022 (Presta’INNO, Fonds régional de l’Innovation, Avance remboursable recrutement de cadres) pour accompagner le développement de l'entreprise.. Actuellement hébergée dans la pépinière Aux’R LAB (Auxerre – 89), l’entreprise poursuit ses travaux en étroite collaboration avec la recherche et l’entreprise DIVINE.

- Prix Innov’BFC, mention Deeptech : SINTERMAT

Foad NAIMI, Président fondateur

SINTERMAT a été créée en octobre 2016 après 20 ans de R&D à l’université de Bourgogne. A la base installée à Montbard, elle s’est récemment établie à Venarey-les-Laumes (21). Suite à plusieurs années de travaux en collaboration avec les établissements de recherche, l'outil de production démarre en février 2019 et est une preuve de réussite du transfert de technologie de la recherche vers le monde entrepreneurial.

L’intérêt est d’avoir un outil industriel capable de concevoir des pièces en matériaux naturels augmentés, issus de poudres de matériaux biosourcés, actuellement traitées comme un déchet. Le fondateur de SINTERMAT Foad NAIMI, doctorant sur la technologie de frittage SPS, présente un parcours exemplaire de transfert des savoirs issus des travaux de recherche en activité économique. Il a d’ailleurs partagé son expérience lors d’une masterclass de Créer Demain en 2021.

Entre 2019 et 2021, SINTERMAT a bénéficié de plusieurs soutiens de la Région (Fonds Régional de l’Innovation, Avance remboursable Croissance, Avance remboursable investissement matériel, Fonds FEDER) afin d'accompagner son développement.. L’entreprise est également lauréate des Trophées Eco-Innovez 2020 et de l’Appel à projet Economie Circulaire.

- Prix Innov’BFC, mention Impact emploi : PIXEE MEDICAL

Sébastien HENRY, CEO

PIXEE MEDICAL est une start-up créée en octobre 2017 à Besançon. Elle est spécialisée dans le développement de solutions de chirurgie orthopédiques (genou et épaule) assistées, intégrant les technologies de computer vision et de réalité augmentée. Suite à plusieurs levées de fonds impliquant notamment le fonds d’amorçage UI INVEST, l’entreprise compte aujourd’hui 42 personnes illustrant une croissance exponentielle en termes d’emplois.

Actuellement hébergée dans la pépinière d’entreprises TEMIS animée par BGE FRANCHE-COMTE, de Grand Besançon Métropole (Besançon – 25), PIXEE MEDICAL a bénéficié de plusieurs soutiens de la Région via le Fonds Régional de l’innovation et le dispositif Innov’Export. L’entreprise est également lauréate du concours national I-NOV.

EN MARGE DE CE PRIX

le jury a souhaité mettre en lumière une autre entreprise pour son implication dans le développement de son territoire. UBI TRANSPORT, société mâconnaise spécialisée dans les solutions numériques en mobilité est très impliquée dans le développement de l’innovation en région. Jean-Paul MEDIONI, dirigeant de l’entreprise est aussi cofondateur de l’accélérateur de start up INOBYZ et moteur dans l’écosystème de la French Tech. Laurence MEDIONI, Directrice RSE et Transformation, a pu évoquer les différentes initiatives prises par l’entreprise en ce sens.

L'ACCOMPAGNEMENT

La région Bourgogne-Franche-Comté soutient les entreprises dans leurs projets via l'attribution d'aides financières à tous les stades de développement de l'entreprise ainsi que par son soutien aux structures d'appui aux entreprises (AER, pôles de compétitivité, clusters, chambres consulaires, etc.) pour leur accompagnement auprès des porteurs de projets.

Entreprises de la région, n’hésitez pas à contacter l’AER BFC pour vous informer et vous accompagner dans vos projets d’innovation et de transition écologique.

Plus d'informations sur : https://aer-bfc.com/

CRÉER DEMAIN, 2 JOURS POUR INNOVER

Les 30 novembre et 1er décembre s'est déroulée la 4ème édition de l'événement régional sur l’innovation "CRÉER DEMAIN, 2 JOURS POUR INNOVER" sur le thème de "L'intelligence collective, un puissant levier pour innover !"". Financé par la Région Bourgogne-Franche-Comté et organisé par l’Agence Économique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté (AER BFC), l'événement a permis de diffuser un esprit d'innovation auprès des entreprises, leurs dirigeants et collaborateurs.

Inspirer les entreprises

Durant deux jours, l'événement a mis à l’honneur l’innovation à destination de toutes les entreprises régionales et ce, quels que soient leur secteur d’activité et leur taille. CRÉER DEMAIN a permis également aux entreprises de se connecter à l’écosystème de l’innovation en région.

8 formats de qualité pour se rencontrer, s'inspirer et travailler ensemble

L'événement a rassemblé sur les deux jours près de 250 participants, venus découvrir les différents formats proposés :

- la conférence sur le thème "Innover plus vite ensemble !", par Martin Duval, co-Fondateur et co-Président de bluenove etauteur du livre « De l’Open Innovation à l’intelligence collective », pour analyser les liens entre l’innovation et la notion plus large d’intelligence collective

- 2 tables rondes avec l'objectif de vous présenter les visions « micro » et « macro » de l’intelligence collective au sein d'une organisation, d'un territoire et d'une filière

- 4 ateliers pour imaginer le monde de demain, éclairés par des témoignages d’entreprises régionales, sur des thématiques variées, suivis par plus de 130 participants

- 2 Master Class pour s'inspirer des dynamiques engagées par des entrepreneurs exemplaires, Christophe Ry , Directeur Général de Re-Packed et Jacques Bothelin, PDG Fondateur d’Apache Aviation qui ont interessé près de 50 participants

- 10 entreprises régionales innovantes étaient également présentes dans la galerie de l'innovation

- les participants ont eu l'occasion d'assister au pitch de ces 10 porteurs de projets innovants

- 150 rendez-vous B2B ont permis aux entreprises d'élargir leur réseau, trouver des partenaires et imaginer de futures collaborations

- 1 remise de prix Innov'BFC pour mettre en lumière des parcours d’entreprises innovantes que la collectivité a accompagnées financièrement

