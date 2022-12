Une année de requêtes ce que révèlent les GOOGLE TRENDS 2022

Réglé comme le blé de la Sainte-Barbe, Mountain View publie une liste des sujets qui ont été les plus populaires, donnant un aperçu de ce qui a intéressé les internautes durant l'année écoulée. Cette liste est révélatrice de l'actualité, des préoccupations et des centres d'intérêt des utilisateurs de Google, et peut également être utilisée comme un indicateur des tendances générales qui ont dominé l'année. Le cru 2022, particulièrement riche en bouleversements mondiaux, n'échappe pas à la règle et permet de (re)découvrir ce qui a captivé l'attention des internautes au cours de cette période, généré des craintes ou soulevé l'enthousiasme.



EFFORT DE GUERRE

Pour générer les « trends », l'outil compare le nombre de recherches effectuées pour un mot-clé ou une expression au trafic recueilli à un autre moment de l'année. Les tendances de recherches sont alors représentées sous forme de graphiques, qui montrent l'évolution du nombre de requêtes sur ce mot-clé au fil du temps. Google Trends utilise également une échelle de 100 points pour représenter les mots-clés les plus sollicités. Cette année, c'est malheureusement un événement dramatique qui tient le haut du classement : la guerre en Ukraine. Au-delà du drame pour les populations civiles, l'invasion Russe a bouleversé le paysage géopolitique mondial et suscité de nombreuses craintes et interrogations. « Pourquoi la guerre en Ukraine ? » ou encore « Pourquoi la Russie attaque l'Ukraine ? » font partie des questions les plus posées à Google durant l'année. Encore aujourd'hui, le conflit se trouve en haut des recherches effectuées sur le moteur. Cette omniprésence se retrouve jusque dans les définitions les plus demandées, puisque l'on retrouve « Otan » ou encore « oligarque ». Vladimir Poutine est aussi la personnalité publique dont le nom a le plus été tapé.



UNE ANNÉE CHAHUTÉE

Les Trends de Google ont ceci d'intéressant qu'elles permettent de faire ressurgir des moments fugaces, qui ont été de manière éphémère sous le feu des projecteurs. « Ludique », par exemple, est en tête de la catégorie définitions. Et pour cause ! Ce mot fut un élément central de l'énoncé de l'épreuve de français du bac professionnel : « Selon vous, le jeu est-il toujours ludique ? », suscitant une certaine perplexité auprès des bacheliers. Le phénomène NFT, qui a encore récemment défrayé la chronique avec le scandale de la plateforme de cryptomonnaie FTX, figure en bonne place dans le classement de requêtes. Les Trends permettent également d'avoir une nouvelle pensée pour les personnalités qui sont décédées durant l'année. Les disparitions de la reine Élizabeth II, de Gaspard Ulliel ou de Jean-Pierre Pernault ont profondément affecté les internautes. Bien sûr, les élections présidentielles et législatives ont elles aussi marqué, tout comme les enjeux climatiques (« GIEC », « anthropocène », « bilan carbone »). La question « où trouver de l'essence ? » s'est posée à des milliers de reprises, ce qui en dit beaucoup sur les inquiétudes et les préoccupations des Français en cette année mouvementée.

Plus légèrement, la Coupe du monde au Qatar est l'événement sportif qui a le plus attiré les foules d'internautes, tandis que le retour de la Star Academy a marqué de son empreinte la catégorie « Télévision ». Les films les plus recherchés sont Top Gun Maverick, Black Panther et Jurassic World, tandis que Florent Pagny, Stromae et Billy Crawford sont les musiciens qui sont restés en haut de l'affiche. Mention spéciale au « clafoutis » dont la recette est la plus courue sur le web, preuve que quand le monde tourne trop vite, il faut bien trouver du réconfort.