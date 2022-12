AVIS DE DECES - Madame Denise BOURDAILLET née MARÉCHAL

SAINT-LOUP-DE-VARENNES - LUX - SAINT-RÉMY



Anne-Marie et Christian BOURGOGNE,

Geneviève et Jean-Paul TOLLOT,

Jean-François et Josiane BOURDAILLET,

André et Michèle BOURDAILLET,

ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère, son filleul ainsi que toute la famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise BOURDAILLET

née MARÉCHAL

survenu à l'âge de 102 ans.

Ses obsèques seront célébrées samedi 31 décembre à 10h30, en l'Eglise de Saint-Loup-de Varennes.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie le

personnel de l'Ehpad les Charmilles de Chagny pour sa gentillesse et son

dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennnet part à sa peine.

Une pensée pour

Jean

son époux,

décédé en 2008.