Bonnes résolutions 2023 : Pour 29% des habitants de la région Bourgogne-Franche-Comté, passer plus de temps en famille et entre amis est la résolution n°1 !

Le classement des résolutions pour l’année 2023

Si passer plus de temps avec sa famille et ses amis arrive en tête des résolutions des habitants de la région Bourgogne-Franche-Comté, le fait de faire du sport devance cette année l’idée d’avoir un rythme de sommeil plus régulier.

Sur le podium des bonnes résolutions 2023 en Bourgogne-Franche-Comté :

1 - Passer plus de temps avec sa famille et ses amis pour 29% (27% en 2022)

2 - Pratiquer une activité physique régulière pour 27% (36% en 2022 et vs 32% en 2023 au national)

3 - Avoir un rythme de sommeil plus régulier pour 24% (24% en 2022)

Aussi, en 2022, près de 6 habitants sur 10 de la région Bourgogne-Franche-Comté (66%) déclarent avoir tenu au moins une des résolutions qu’ils s’étaient fixés pour l’année, un chiffre en hausse de 15 points comparé à l’an passé.

La Bourgogne-Franche-Comté, 2ème région la plus sportive de l’hexagone :

En Bourgogne-Franche-Comté, le niveau de pratique sportive augmente : Plus de 7 habitants sur 10 (77%) déclarent pratiquer une activité sportive, un indicateur en

hausse depuis l’an dernier de 16 points. Parmi eux, 46% pratiquent plus de 3h de sport par semaine (versus 41% au national)

Aussi, s’ils sont plus nombreux à pratiquer une activité sportive, de façon corolaire, la durée moyenne de la pratique augmente et n’a jamais été aussi importante : Une durée moyenne de 5,3h (vs 4,6h au national)

En région, la pratique sportive est également inégale :

Les Bretons sont les plus sportifs de l’hexagone avec 5,7h /semaine et c’est dans les Hauts de France que la pratique sportive est la plus faible avec 3,9h/semaine

Un contexte inflationniste qui impacte la pratique sportive en Bourgogne- Franche-Comté

Le contexte inflationniste actuel amène les habitants de la région Bourgogne-Franche-Comté à faire des choix sur leurs dépenses courantes. Malheureusement l’activité physique n’échappe pas à la règle. 35% des habitants déclarent que l’inflation les a déjà amenés à renoncer soit à participer à un événement sportif, à prendre ou renouveler un abonnement sportif ou encore acheter de nouveaux équipements

Autre point alarmant, l’inflation impacte aussi la pratique sportive des enfants et leurs équipements en Bourgogne-Franche-Comté : 40% des parents déclarent que l’inflation les a amenés à renoncer, au moins une fois à acheter de l’équipement pour leur enfant, les inscrire à un évènement sportif, ou prendre ou renouveler l’abonnement sportif de leur enfant.

« Cette 12ème édition du baromètre Sport Santé montre que la sédentarité des Français baisse alors que le niveau de pratique augmente et cela va même au-delà du niveau d’avant crise sanitaire. Pour autant, presqu‘un quart d’entre eux a dû renoncer à prendre ou renouveler un abonnement sportif en 2023 à cause de l’inflation ... encore plus alarmant certains ont dû y renoncer aussi pour leurs enfants ! Dans

ce contexte, notre Fédération est plus que jamais mobilisée. Sa mission, qui est inscrite dans ses statuts, est de rendre accessible la pratique physique et sportive à tous les publics. Nous avons donc mis en place des programmes destinés aux personnes exclues de l’activité sportive pour des raisons d’âge, de santé, mais aussi de difficultés sociales, d’éloignement territorial ou de handicap physique. Pour atteindre cet objectif, nous nous appuyons sur nos 6 500 animateurs, près de 5 000 clubs et plus de 360 000 licenciés. Ce qui fait de la FFEPGV la 1re Fédération sportive non compétitive et la 7e fédération

sportive de France. » explique Marilyne Colombo, Présidente de la FFEPGV.