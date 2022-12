Bien réveillonner, c’est aussi #BienRentrer

Info-chalon.com s'associe avec l'opération de Prévention Routière... et vous demande la plus grande prudence dans le cadre de vos déplacements de fêtes de fin d'année.

Aujourd’hui, près de 40% des Français sont concernés par l’alcool et la conduite pour le réveillon*. Et chaque année, au moment des fêtes, trop d'accidents graves voire mortels ont encore lieu. Pourtant, de nombreuses solutions existent pour rentrer sain et sauf les soirs de réveillon !

C’est pourquoi l’association Prévention Routière se mobilise pour encourager la prudence à l’approche des fêtes de fin d’année, avec la campagne #BienRentrer. Aussi, si vous sortez en famille ou entre amis, pensez à vous organiser pour bien rentrer !

Plus d’infos sur preventionroutiere.asso.fr pour trouver la meilleure solution pour rentrer après les soirées de fêtes, qu'il s'agisse de Noël ou du Réveillon.

sur Facebook : www.facebook.com/AssoPreventionRoutiere/

et sur Twitter : @Preventionrout



* Enquête des associations Prévention Routière et Assurance Prévention réalisée en ligne par Moaï, du 19 novembre au 6 décembre 2021, auprès de 1 030 individus constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.