Ce mercredi, Groupama a renouvelé sa confiance envers le Badminton Club de Saint-Marcel (BCSM)

Accompagnée de Jocelyne Hees, secrétaire de la caisse locale de Groupama et Veronique Guenat, conseillère clientèle au sein de l’agence de Saint Marcel, Nadine a donc reçu ce mercredi Stéphane Carlot, vice président du BCSM ainsi que trois fidèles bénévoles du club : François, Jean-Gabriel et Louis.

C’est un chèque de 800€ que l’équipe de Groupama a remis à l’équipe du club de badminton ce mercredi soir.

Une somme revue un petit peu à la baisse cette année car la caisse locale souhaite dorénavant allouer son budget à plusieurs associations locales.



Ce partenariat historique, il dure depuis 2019 :

« Cela nous tenait à cœur à l’époque de soutenir une association de Saint-Marcel et ce sont les valeurs du BCSM qui nous ont séduit il y a déjà trois ans » a confié Nadine à Info Chalon.

Effectivement, le club, fort de près de 120 adhérents cette année, n’a plus à prouver son dynamisme, ses valeurs sportives et associatives et sa convivialité toujours au rendez-vous dans les gymnases.

Une charte relatant les engagements des deux parties avaient d’ailleurs été signée à l’origine du partenariat : le but de celle-ci est de sceller l’accord de soutien mutuel entre le BCSM et Groupama.

Nadine a également tenu à souligner les similitudes organisationnelles entre les deux associations.

En effet, Groupama a un mode de gestion différent des autres entreprises d’assurance.

Celle-ci fonctionne comme une association avec un bureau composé de sociétaires bénévoles.

Leur mission première, avec le budget annuel accordé par Groupama, est de promouvoir l’entreprise d’assurance, notamment avec des événements de prévention ou encore avec des partenariats comme c’est le cas ici avec le BCSM.

« C’est le goût du partage, de l’entraide et du mutualisme qui m’a convaincu à m’engager dans cette aventure il y a déjà 7 ans » a raconté Nadine.

« C’est aussi l’envie de conserver du lien social, notamment depuis mon départ à la retraite » a ajouté Jocelyne Hess, secrétaire de la caisse locale.



Si vous aussi vous souhaitez consacrer un peu de votre temps à l’association mutualiste et faire partie de l’aventure, vous pouvez contacter directement l’agence :

Groupama Saint-Marcel

61, Grande Rue

Tel : 09.74.50.32.37



Vous souhaitez faire un sport dans un esprit convivial de détente et de loisir ? Rejoignez le BCSM ! Plus d’informations ici.



Cette rencontre entre les deux partenaires s’est poursuivie par un moment convivial à l’agence Groupama Saint-Marcel autour du verre de l’amitié et de la galette des rois.

Amandine Cerrone.