Nouveau commerce à Chalon : ‘Chez Maman’, une restauration traditionnelle avec des produits frais de saison

Le clin d’œil info-chalon

Depuis le jeudi 29 décembre, 19 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône s’est ouvert une nouvelle enseigne de restauration pour les midis et pour le soir (seulement les jeudis) qui vous propose toute une gamme de plats faits maison et cuisinés à consommer sur place..

Plats froids ou chauds, salés ou sucrés dans ce nouveau restaurant-brunch qui fait aussi salon de thé, vous trouverez des salades, tartares… et toute une gamme de pâtisseries telles que Muffins cookies, crumbles…

Sur place, Alexandra Masson (au centre sur la photographie), la propriétaire du restaurant et ses employés vous accueillent pour vous proposer leurs spécialités.

Le restaurant ‘Chez Maman ’, 19 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône est ouvert de 9 heures à 19 heures du mardi au samedi, le jeudi soir de 16 heures à 24 heures pour un menu unique restauration et le midi du 1er dimanche de chaque mois pour un buffet brunch.

Réservation 09 86 53 22 09

J.P.B