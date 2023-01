Info-chalon.com vous souhaite une année 2023 pleine d'apaisement

Les années se suivent et on continue malgré les vicissitudes d'être au plus près de vous. L'édito du 1er janvier sur info-chalon.com.

Info-chalon.com entre dans sa 14e année... une vraie vie d'adolescent débute pour le petit média local qui s'installe dans le paysage médiatique malgré tous les blocages techniques, financiers et administratifs. Au fil du temps, on a appris à prendre sur soi, à passer à travers les mailles du filet, à répondre au plus près de vos sollicitations même si tout n'est pas parfait, même si bon nombre de sujets nous échappent encore malgré tous nos efforts. Nous restons des artisans de l'information et nous le revendiquons aisément à tout moment.

En 14 ans, vous, nous, avons appris à se faire confiance, à travailler à la promotion et à la valorisation d'un territoire qui nous tient à coeur. Au fil du temps, on a appris à faire des choix dans la couverture de nos sujets même si là encore, des efforts restent à faire.

Info-chalon.com, c'est d'abord l'aventure d'un Collectif, parce qu'encore plus dans ce métier que dans tous les autres, le Collectif est indispensable à la survie. L'édito du 1er janvier est l'occasion de remercier publiquement toutes celles et ceux qui font la vie quotidienne d'info-chalon.com, à l'image de Catherine, notre agent commercial, Jean-Philippe, Sonia, Karim, Jean-Claude, Christian, Maria-Corinne, Michel, Florence, Gaby, Nathalie, Serge... de saluer les petits nouveaux de l'année écoulée, Amandine et Guillaume et d'adresser un message amical à tous nos anciens partis sous d'autres horizons, Ludovic, Bruno, Samuel, Hervé, Claudine, Colette et tant d'autres sans oublier tous ces "anonymes", celles et ceux qui au quotidien font le succès d'info-chalon.com.

Une 14e année qui nous oblige à remercier encore et toujours tous nos fidèles soutiens, annonceurs, clients qui ont fait d'info-chalon.com l'un de leurs partenaires incontournables. A celles et ceux qui hésitent encore à nous faire confiance, n'hésitez pas à nous approcher.. on ne mord pas !

Pour 2023, après des années de crise sanitaire et une année compliquée à gérer personnellement, à quoi peut-on aspirer ? Tout simplement, de l'apaisement, de la "zénitude", un petit moment d'aération qui permette à chacun de se retrouver face à soi-même et à l'autre. Ni plus ni moins finalement. Que celles et ceux qui poussent la société française à toujours plus se fracturer soit abandonné sur le coté de la route au bout du compte.

Alors que l'urgence écologique est plus que jamais une réalité, ne passons pas à côté des vrais enjeux sociétaux plutôt que de succomber aux semeurs de haine qui préfèrent naviguer dans l'écume. Voilà sans doute ce qui nous animera à titre personnel pour 2023..

Belle et heureuse année à VOUS lecteurs d'info-chalon.com. On se dit à très vite, autour d'un café ou d'une discussion au coin d'une rue.

Laurent Guillaumé