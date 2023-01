Jolis résultats du Karathaï Chalon à la Coupe de France Nord Karaté Contact à Paris

Logan BIANCO 1er -56kg

Gagne son premier combat au 1er round par KO visage et son second combat par 3 rounds remportés ! ( première compétition en senior, âgé de 18 ans )



Alexis MEROT 1er -64kg

Gagne son premier combat au 1er round par KO corps et son second combat par 3 rounds remportés ! ( belle performance pour ses 37 ans et déjà 3ème aux chpts de France l’an dernier )



Prochaine étape pour le club ? Un déplacement au dojo régional à Chevigny St Sauveur fin janvier pour la coupe de Bourgogne Karaté Contact et les Championnats de France Karaté Mix* les 18 et 19 février à Paris

*(boxe pieds poings, projections, soumissions)