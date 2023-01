Championnat de Saône et Loire par équipe + de 45 ans - L’équipe du TCSR championne !

En s’imposant ce dimanche 11 Décembre 2022 contre le TC CHALON, 3 points à 1 à l’issue des 3 simples et du double, l’équipe du TCSR termine première de sa poule de 6 en division 1 et remporte le titre de Champion départemental + de 45.

Dans le simple 1, Philippe PREVOT (15/5) s’impose 6/1 6/4 contre Christophe ALBERT (15/5). David TOLLARD (30) s’impose 6/0 6/4 dans le second simple en réalisant une perf contre Jean-Simon CALLOUD (15/5). Lors du dernier simple, Thierry AUTHIER (30/1) est contraint d’abandonner sur blessure à 4/1 pour son adversaire Grégoire DRIESSENS (30/4).

Dans le double décisif, Philippe PREVOT et David TOLLARD l’emportent 6/1 6/3 face à la paire Christophe ALBERT et Grégoire DRIESSENS.



l’équipe championne en partant de la droite sur la photo : Thierry AUTHIER, David TOLLARD et Philippe PREVOT.

Christophe BOBIN et David BARAZZA ont également participé à la victoire finale !