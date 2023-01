AVIS DE DECES - Madame Suzanne LIMONIER

CHALON-SUR-SAÔNE



Nicole et Guy, sa fille et son gendre;

Claude, sa fille;

Nicolas, Benjamin et Marine, ses petits-enfants et leurs conjoints;

ses arrière-petits-enfants ainsi que toute la famille ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Suzanne LIMONIER



La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 6 janvier 2023 à 14 heures en l'église

de Mellecey.

Ni fleurs - Ni plaques.

Une boîte à dons sera à votre disposition au profit des Restos du Cœur.