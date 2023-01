Pour Fabien Genet, Sénateur de Saône et Loire, "Dans ce contexte inédit, la Saône-et-Loire fait une fois de plus preuve de la solidarité"

Après une pandémie mondiale qui a éprouvé notre pays, voilà revenue la guerre sur le sol européen depuis février dernier.

Demain, c’est la perspective d’une déflagration énergétique qui menace notre économie et nos collectivités, à l’heure de la nécessaire transition écologique.

Avec mes collègues sénatrices et sénateurs, nous restons mobilisés aux côtés des territoires pour affronter, unis et solidaires, ces nouvelles épreuves et relever ensemble ces défis.

Dans ce contexte inédit, la Saône-et-Loire fait une fois de plus preuve de la solidarité et de la mobilisation de ses habitants, collectivités, entreprises, agriculteurs, artisans, services publics, associations...

Face à la grisaille du quotidien et de l’inflation, à la noirceur de la crise énergétique qui menace, rappelons-nous cette phrase de Walt Disney, dont nous fêterons le 100ème anniversaire des studios cette année, qui disait « rêver en couleur, c’est le secret du bonheur ».

Ainsi, dans ces moments sombres d’inquiétude et de doute, formons ensemble le vœu de rêver 2023 en couleur.

A toutes et tous, je souhaite une nouvelle année pleine de bonheur et d’énergie, et que 2023 puisse apaiser souffrances et difficultés, et sourire à la Saône-et-Loire !

Fabien GENET

Sénateur de Saône et Loire