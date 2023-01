Les Hospices civils de Beaune se sont mobilisés face à l’afflux «massif» de victimes suite à un incendie

Communiqué des Hospices civils de Beaune

Dans la nuit du mardi 3 janvier 2023, les Hospices Civils de Beaune ont été informé d’un incendie qui se déroulait à Beaune, générant un afflux important de victimes. Peu d’informations sur le nombre et l’état des victimes ne leur ont été davantage transmis.

Le service des urgences, le SMUR et la direction de l’établissement se sont immédiatement concertés et coordonnés pour la gestion de cette situation sanitaire exceptionnelle. Suite à une analyse de la situation, et compte tenu de la situation des urgences, la décision de ne pas déclencher la cellule de crise a été prise.

Dans la nuit, l’évaluation de la situation déclenchée en SMUR a relevé 15 victimes dont 3 enfants faiblement intoxiqués pour la grande majorité selon dosimétrie transmise. L’incendie a été maîtrisé par les pompiers et l’évacuation réalisée.

Pour répondre à cette situation, les Hospices Civils de Beaune ont assuré le maintien des personnes en poste, notamment administratif des urgences, ainsi qu’un renfort humain via des infirmiers anesthésistes et des infirmiers en soins généraux aux urgences, l’appel du pédiatre d'astreinte pour évaluer les enfants aux urgences et l’organisation de l’accueil des familles en pédiatrie. En parallèle, un état des lieux matériel a été fait aux urgences et en pédiatrie.

L’organisation de l’information a été faite en concertation avec le SAMU, l’ARS, la Mairie de Beaune, le commissariat, la gendarmerie et la sous-préfecture.

Au total, 9 patients ont été surveillés aux urgences, 1 admis en soins intensifs, 5 en pédiatrie dont 2 adultes et 24 personnes ont été évacuées en attente de savoir si elles peuvent regagner leur logement. La Mairie de Beaune a organisé une attente de fortune dans une salle communale.

Le sang-froid des professionnels et la préparation de l’hôpital aux situations exceptionnelles a permis de gérer rapidement et efficacement cette situation humainement très difficile.