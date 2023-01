Vendre ou acheter sa moto en toute sécurité : Motoccasion

Lionel Chenard, patron de la concession Harley-Davidson et Julien, commercial, présentent Motoccasion, basée au pôle Moto de Sevrey, une structure dédiée au rachat et à la vente de deux-roues motorisés toute marque, et depuis peu distributeur exclusif de la marque QJ Motor.

Vendre sa moto de particulier à particulier ne va pas sans risque pour le vendeur. « D’abord, précise Lionel Chenard, patron de Motoccasion, parce que la moto ne répond pas à un besoin, comme la voiture, mais à une envie. Elle peut donc attirer la convoitise ». Et en effet, faire entrer un inconnu chez vous, lui faire essayer votre moto ouvrent déjà le champ des risques d’accident non couverts par l’assurance, quand ce n’est pas les arnaques liées au paiement ou le vol.

Sécuriser l’achat, la vente et le véhicule

Créée en 2021, Motoccasion vise à sécuriser la transaction grâce à son cadre professionnel. Une option rassurante pour acheteur et vendeur, qui peuvent ainsi se concentrer sur leur passion commune.

« Il y a des gens qui ne veulent pas s’embêter à être harcelé de coups de fil, avec des essais de leur moto, avec les formalités administratives et financières, explique Lionel. Motoccasion vient en soutien, prend tout en charge, depuis l’expertise technique préalable faite par un professionnel jusqu’à la vente. Nous assurons donc une sécurité technique et financière. »

Autre atout : le véhicule est vendu au prix du marché et bénéficie d’une garantie de 12 mois, conformément à l’obligation légale.

Que propose Motoccasion ?

La structure propose 3 types de services : le rachat de votre deux-roues motorisé, le dépôt-vente et la vente.

Rien n’est laissé au hasard, comme le rappelle Julien, conseiller commercial de Motoccasion, spécialiste de ces transactions : « Ici, on fonctionne avec un cadre légal et professionnel. Quand on m’amène un véhicule, j’en fais une vraie expertise technique et financière. Il passe à l’atelier, et je liste les interventions à effectuer, si besoin, avant la mise en vente. Quant à l’essai routier, il est encadré par un document juridique signé par les deux parties. En ce qui concerne le paiement, là encore, nous sommes présents pour sécuriser les transactions.

Ajoutons à ces services l’accompagnement de la vente qui facilite la transaction : les solutions de financement et d’assurance moto. « Grâce à nos partenaires, nous proposons des offres compétitives avec des délais rapides ».

50 % des ventes hors département

« Aujourd’hui, les gens n’hésitent pas à faire de longs trajets pour acheter la moto qui corresponde à leur budget, leurs couleurs, années, kilométrages, commente Julien.

Lionel Chenard renchérit : « Actuellement, nos ventes de motos d’occasion se réalisent pour 50 % d’entre elles hors département ».

Motoccasion : distributeur exclusif marque QJ Motor

Depuis le 1er décembre 2022, Motoccasion étend ses services en devenant distributeur exclusif de QJ Motor, des véhicules neufs dont la qualité et le prix sont particulièrement bien placés. « C’est une marque intéressante à travailler parce que les produits sont qualitatifs, les finitions esthétiques et les prix compétitifs, précise Lionel. C’est donc complémentaire à l’offre de nos véhicules d’occasion. »

« Il existe peu de structures dédiées au commerce d’occasion des motos », précise Lionel.

Publi-rédactionnel

MOTOCCASION

9 bis, rue des Loches – SEVREY (71)

adjacent à la Concession Harley-Davidson

