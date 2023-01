Les vœux de l'unité locale de la Croix Rouge Française pour la nouvelle année 2023

Afin de souhaiter ses meilleurs vœux et commencer l'année avec entrain, c'est à l'hôtel Ibis Le Gourmand que l'unité locale de la Croix Rouge Française a donné rendez-vous à de nombreuses personnalités, ce vendredi 6 janvier. L'occasion également de procéder à la remise de médailles et de diplômes. Plus de détails avec Info Chalon.