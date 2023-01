Mais que peut bien faire un conseiller de l’opposition entre deux conseils municipaux ?



C’est l’interrogation que Gilles PLATRET, Maire de Chalon sur Saône, s’est posée lors du conseil municipal du 13 décembre dernier, sans laisser aux premiers concernés le soin de lui répondre...



En effet, lors d’un rapport concernant le choix d’un candidat pour occuper le kiosque du Quai Gambetta, le premier édile de la ville s’est étonné que l’opposition puisse systématiquement contester ses propositions de délibérations alors qu’entre deux conseils, ces derniers garderaient le silence et seraient, selon lui, complètement inexistants.



Lui-même ancien membre de l’opposition entre 2008 et 2014, Gilles PLATRET sait parfaitement avec quelle difficulté cette tâche est difficile à accomplir et c’est avec une parfaite mauvaise foi qu’il a soulevé cette interrogation face aux critiques dont il faisait l’objet… car il ne fait aucun doute qu’il sait ce qu’est le travail d’un membre de l’opposition comme il sait pertinemment qu’il fait tout pour les empêcher d’être vu au travail…



Alors un membre de l’opposition, ça sert à quoi ? Qu’est-ce que ça fait entre deux conseils municipaux ?



Un membre de l’opposition, c’est déjà quelqu’un qui travaille et qui en parallèle, bénévolement, œuvre, avec sa propre conception de la vie de la cité, pour la défense de l’intérêt public et du bien commun.



Un membre de l’opposition, en tout cas à Chalon-sur-Saône, n’est convié à aucune inauguration, aucun évènement (sinon à l’occasion des cérémonies officielles)… Difficile pour lui donc de publier des belles photos sur les réseaux sociaux pour se mettre en avant et laisser croire qu’il est partout et qu’il s’occupe de tout comme sait parfaitement bien le faire Gilles PLATRET. Le membre de l’opposition n’a, de fait, pas l’éclairage médiatique qu’a un maire ou une majorité municipale… Alors forcément on parle un peu moins de lui… pour autant, il ne fait pas rien !



Un membre de l’opposition, il opère, comme cette majorité, peut-être même plus qu’elle d’ailleurs, sur le terrain, et en tout cas à ses propres frais car le membre de l’opposition n’a pas de délégation, lui, pour rencontrer les chalonnais.



Un membre de l’opposition peut également juger bon de contester une décision prise par le conseil municipal en justice s’il l’estime illicite, À SES PROPRES FRAIS là encore, et pas avec les fonds perçus auprès du contribuable chalonnais ! Il est le garant de la bonne application de la loi, des principes à valeur constitutionnelle et des règles qui régissent la cité !



Un membre de l’opposition reçoit, comme ce dernier conseil, plus de 600 pages de propositions de délibérations et de documents annexes à travailler en 5 jours (week-ends compris)… et il endosse cette mission, sans la moindre indemnité (contrairement aux conseillers de la majorité) et sans avoir été convié à participer aux travaux préparatoires des délibérations qui lui sont présentées, ce qui lui auraient pourtant permis d’accéder en amont à l’information et lui permettre de formuler des contre-propositions constructives !



Un membre de l’opposition essaie malgré toutes ces contraintes, sur son temps libre, de rencontrer ses concitoyens, de relayer leurs points de vue et de construire le débat en conseil municipal avec les barrages que le maire a édifiés suite aux refontes successives du règlement intérieur qui dirige, parmi d’autres règles, le fonctionnement des conseils municipaux (moins de temps pour poser des questions orales ou pour formuler des vœux par exemple).



Un membre de l’opposition, quand il prend la parole en conseil pour exprimer son désaccord avec une délibération proposée par le Maire, construit le débat démocratique, n’en déplaise à Gilles PLATRET qui y voit là une forme de harcèlement ou d’agression… le débat démocratique, c’est la base des fondements de notre cité et il n’y aurait aucune démocratie sans opposition municipale.



Un membre de l’opposition, quand il prend la parole, il cherche seulement à mettre le doigt sur des problèmes que certains des concitoyens de cette ville (alors peut-être pas ceux qui auront voté pour le Maire c’est certain !), mais que certains de nos concitoyens quand même se posent.



Et ils ont le droit d’avoir une réponse de sa part !



Pour résumé, un membre du conseil municipal, même s’il n’est pas comme le Maire de Chalon-sur-Saône, sous le feu des projecteurs, n’en est pas moins un membre à part entière du conseil municipal, il est le garant du respect par le premier édile de la ville de la loi… et n’oublions pas qu’il représente près de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections de 2020 et qu’il est le relais de l’expression de leurs craintes, de leurs interrogations…

CULTIVONS CHALON

Nathalie LEBLANC

Sébastien LAGOUTTE

Laurent CAGNE