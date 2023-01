Les gardiens de but chouchoutés par le District de football de Saône et Loire

Vendredi et samedi, c'est au sein des infrastructures du club de Châtenoy le Royal que le rendez-vous était donnée. 9 stagiaires ont répondu présents à ces journées dédiées à l'entraînement et l'accompagnement du gardien de but, sous la direction d'éducateurs en cours de formation. Une approche complète du rôle de gardien de but en dehors et sur les terrains, menée par Aurélien Miconnet (CTD PPF 71- Référent Régional gardiens de but) et Guillaume Warmuz (membre de l’équipe technique départementale). Un remerciement tout particulier à formuler de la part du District à la commune de Châtenoy le Royal pour la mise à disposition des installations et à l'ASCR pour son accueil et la mise à disposition de ces éducateurs.