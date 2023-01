Virey le Grand a présenté ses voeux 2023 vendredi soir

Et on peut dire que la communauté viroise a répondu présente ! En effet, il y avait du monde ce vendredi à la salle des fêtes Marcel Pagnol.

C’est en présence de Monsieur Dominique Juillot et Madame Dominique Melin, vice-présidents du Grand Chalon et de ses pairs élus des communes avoisinantes : Monsieur Michel Lefer, maire de Lessard le National et Monsieur Alain Gaudray, maire de Fragnes-la-Loyère, que Guillaume Thiébaud a pris la parole pour adresser ses vœux 2023.

Monsieur le Maire a tout d’abord tenu à rappeler à l’assemblée l’importance du vivre ensemble en se souvenant des différents moments de rencontre et de partage survenus ces trois dernières années grâce à l’énergie des acteurs associatifs mais aussi à celle des élus.

Il a alors souhaité remercier l’ensemble du Conseil Municipal : adjoints et conseillers municipaux ainsi que tous les membres du CCAS mais aussi tout le personnel de mairie.

Guillaume Thiébaud a poursuivi ses vœux en saluant l’entente communale avec les communes avoisinantes et l’appui précieux du Grand Chalon qui accompagne les virois dans leur vie quotidienne (Sport, Santé, petite enfance, urbanisme… etc.).

Puis, il a abordé la question des contraintes liées aux coûts énergétiques : « Je remercie et incite tout à chacun à signaler les écarts ou défaillances qui permettent de faire de substancielles économies » a t-il ainsi lancé avant de rappeler les différentes mesures prises comme la modification des horaires des éclairages publiques.

Monsieur le Maire a ensuite souligné l’essor démographique de sa commune grâce à la création des lotissements du Gravalou et du Clos des cerisiers, qui ont notamment engendré une forte augmentation des effectifs en maternelle.

Guillaume Thiébaud a annoncé avec regret la fin d’activité du médecin du village Brigitte Fonteneau, qui malgré le renouvellement de la population et une patientèle importante, n’a pas trouvé de successeur à son départ à la retraite en fin d’année 2022.

Après avoir salué les 18 associations viroises qui font vivre le village, il a conclu ses vœux en souhaitant à l’assemblée : « le meilleur pour 2023. Je vous invite à prendre le recul nécessaire face aux événements dont l’actualité nous submerge et à vous concentrer sur l’essentiel, sur l’espoir qui renaît sans cesse et à ne garder que le meilleur ».

Cette cérémonie s’est poursuivie par l’accueil des 20 nouvelles familles arrivées en 2022 au sein de la commune de Virey-le-Grand.

Après les traditionnelles photos, Monsieur le maire et son équipe ont offert aux administrés une soirée conviviale autour du verre de l’amitié où la bonne ambiance était au beau fixe comme à l’accoutumée au sein du petit village virois.



Amandine Cerrone.