Les résultats du Billard Club Chalonnais du week-end

Ce week-end , se déroulait le 3éme et dernier tournoi au mode de jeu à la Bande dans les différentes catégories . A Chalon, en Régionale 1 , 1ére place pour Jérôme Richard avec 1,44 de moyenne générale , 14 points de meilleure série. Toujours à Chalon, en Régionale 2, Jean Dorlet remporte le tournoi avec 0,99 de moyenne générale, 7 points de meilleure série. Qualification des deux chalonnais pour les 1/2 Finale de Distric dimanche prochain. Prochaine compétition avec le 3éme tournoi 3 Bandes dans les différentes catégories à Chalon et Dijon. A noter en début d'année, la galette des rois ce mercredi 11 janvier à 18h30 au club et la soirée pour les 50 ans du club le samedi 18 Février.