Pour la saison 2023, les joueurs du RTC déjà psychologiquement et physiquement dans la lutte

Quand l’objectif d’un club se fixe à la lutte pour le maintien, toutes les formes de luttes sont bonnes pour y arriver. Aussi en fin de trêve hivernale si les joueurs de rugby chalonnais retrouvaient le chemin de l’entrainement, le mardi 3 janvier 2023, les tangos avaient rendez-vous à 19 heures à la Salle Steeve et Christophe Guénot de Champforgeuil, à l’invitation du club de l’ASLC (Association Sportive Lutte Champforgeuil) du président Alain Jorland, pour un entrainement spécialisé.

En effet, les hommes de Christophe Cabadaïs et de Benjamin Renaud ont pu faire une séance de 1 h 30 de haute intensité, principalement axée sur du cardio pendant des duels et des combats surveillés par les entraineurs du club de lutte Christophe Misere, Vincent Robin et Serge Zérouki.

Une séance qui s’est révélée très positive en vue des prochaines échéances qui attendent les joueurs du RTC.

Le club de rugby chalonnais remercie son préparateur physique Stéphane Bourgeois et Christophe Misere à l’origine du montage de ce projet qui a ravi tous les participants.

