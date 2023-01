4 policiers chalonnais blessés au cours d'une intervention

Les policiers chalonnais sont intervenus Place de Beaune dans la nuit de samedi à dimanche, et l'intervention a été très musclée.

Il était guère plus 3h dans la nuit de samedi à dimanche quand les policiers de Chalon sur Saône ont été appelés pour intervenir Place de Beaune au domicile d'une femme. Son ex-compagnon venait d'avoir des gestes violents à son égard et envers son nouveau compagnon. Quatre policiers ont été blessés au cours de l'intervention. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, a été placé en garde à vue et doit faire l'objet d'une comparution immédiate.