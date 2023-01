AVIS DE DECES - Madame Michèle MARINOT née GERMAIN

CHALON-SUR-SAÔNE - CHEILLY-LÈS-MARANGES



Le 5 janvier 2023

Michèle MARINOT

née GERMAIN

s'est endormie pour entrer dans sa vie éternelle dans sa 92eannée.

En laissant dans la peine :

Philippe et Christine,

Charlotte et Grégory,

Olivier et Hélène,

Eléa, Louison, Théo,

Basile, Isaure, Lila,

Jacky et Marie-Andrée,

Jacqueline et Christian,

David et Thomas,

Denis et Anne-Sophie.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le 12 janvier 2023 à 14h30 en l'église de Cheilly-lès-Maranges.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Pierre MARINOT