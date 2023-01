ITEN, deeptech française spécialiste des micro-batteries lithium ion, a choisi le Grand Chalon pour son nouveau site de production

Le stockage de l’énergie est un enjeu majeur pour tous les composants électroniques. Pour fournir ses micro-batteries révolutionnaires à tous les acteurs de l’industrie électronique, ITEN va construire une usine à Chalon en s’appuyant sur le professionnalisme et le volontarisme des autorités locales. A cet effet, une centaine d’emplois seront créés dans un premier temps.

ITEN, se transforme en acteur industriel majeur en démultipliant ses capacités de production

Les micro-batteries produites par ITEN peuvent fournir une densité de puissance 1000 fois supérieures à celles des piles boutons primaires pour l’épaisseur d’une carte bleue. Elles sont compatibles avec les procédés de fabrication automatisés de l’industrie électronique et sont éco-conçues. Elles ne contiennent aucun métaux lourds ou polluants. Après plus de 8 ans de R&D, et environ 300 brevets déposés dans le monde, la technologie est aboutie. Il s’agit désormais de démultiplier les capacités de production. ITEN dispose déjà d’une petite usine de production à Dardilly près de Lyon.

ITEN trouve à Chalon le site correspondant en tous points à ses attentes

« Nous allons faire passer notre capacité de production à environ 40 millions d’unités d’ici début 2024 pour notre site de Dardilly, et nous allons construire une nouvelle usine à Chalon, en France, j’en suis particulièrement fier. La capacité de fabrication de ce site est prévue pour croitre par tranche modulaire de 100 millions de composants par an et dont la première sera opérationnelle en 2026, » précise Fabien Gaben, PDG d’ITEN. Cette nouvelle usine sera située dans la zone industrielle de SaôneOr de Chalon-sur-Saône (71), sur un ancien site industriel de Kodak. Beaucoup de contraintes devaient être prises en compte et le terrain retenu dans le territoire du Grand Chalon y répond point par point. Une surface d’au moins 5 hectares, un raccordement au réseau électrique existant avec une puissance électrique importante, forcément situé dans un bassin d’emploi important, et, surtout, bien desservi par les transports en commun. Le site retenu est desservi par un bus partant toutes les 10 minutes de la gare de Chalon-sur-Saône en semaine. « C’est important pour le confort de nos futurs employés, » se réjouit Fabien Gaben. Il précise également que le site sera également facilement accessible depuis le site de Dardilly.

Les autorités locales au rendez-vous de la réindustrialisation du territoire

« Nous avons été très bien accompagnés, par toutes les personnes concernées par ce projet dans le Grand Chalon, mais aussi au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, » souligne Fabien Gaben. Sébastien Martin, le président de la communauté d’agglomération du Grand Chalon a été très actif et a mis à contribution les meilleurs experts avec beaucoup de réactivité. Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté s’est aussi impliquée en proposant une aide à l’investissement, et la prise en charge du financement de la formation des futurs techniciens que nous aurons à recruter. Les premiers coups de pioche sont prévus au cours du printemps 2024 pour un site opérationnel en 2026.

Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon affirme que « c’est un moment fort dans l’histoire économique du Grand Chalon. Cette implantation confirme que la stratégie économique que nous portons tous ensemble, visant à favoriser le développement industriel de notre territoire, à accroître son vivier de compétences en la matière grâce à une offre d’enseignement supérieur répondant aux besoins et à l’accompagnement des entreprises avec l’ouverture de l’Usinerie, est la bonne ».

Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté indique que« l’implantation d’un acteur industriel majeur comme ITEN est une excellente nouvelle pour notre territoire, qui mise depuis vingt ans sur son ADN industriel, sur la force de sa matière grise, et sur ses écosystèmes d’innovation. L’arrivée d’ITEN démontre que, lorsque nos collectivités allient leurs forces, notre Région est un territoire attractif, qui a des atouts à faire valoir. »



A propos de ITEN

Dans un contexte de course à la miniaturisation, la gestion de l’énergie est un frein à la mise au point de nouveaux produits électroniques améliorant la vie quotidienne ; c’est pourquoi ITEN, entreprise industrielle française, fournit des micro-batteries révolutionnaires s’adaptant à toutes les situations, en maîtrisant toute la chaîne de production, depuis l’éco-conception, jusqu’à la fabrication. ITEN est une société française, créée en 2011 par Fabien Gaben, un entrepreneur visionnaire dont le projet reposant sur plus de 8 ans de R&D a donné lieu à cette Deeptech, un des fleurons de la réindustrialisation de la France. ITEN possède un premier site de production à Dardilly, près de Lyon, capable de produire environ 40 millions de micro-batteries d’ici début 2024. ITEN a été deux fois lauréate du concours mondial d’innovation, en 2015 et 2017.