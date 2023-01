Premier samedi de stage de danses de société organisé par l’association Musique et Expressions de Châtenoy le Royal.

L'association avait envisagé de créer un cours de danse pour enfants à la rentrée mais il est resté sans succès, de même que le cours adultes proposé au forum des associations.

Annie Claude et Jean Michel de l’association "Accrodanse71" avaient pris contact avec l’association Musique et Expressions pour proposer leurs services et faute de pouvoir créer un cours pour adultes (quelques personnes intéressées au forum des associations et dédites ensuite), ils ont proposé de mettre en place un stage "Danses de société".

Ce stage a lieu le premier samedi de chaque mois (de janvier à juin pour cette année). Les personnes intéressées se sont inscrites et les cours, sous forme de stage, ont débuté samedi 7 janvier 2023. Le tarif de l'heure de cours est fixé à 5 €, trois cours sont prévus soit la 1ère heure : rock ; la 2ème heure : cours en ligne et la 3ème heure : Bachata.

Les intéressés peuvent s'inscrire en couple, (1ère et 3ème heure) ou seuls (2ème heure) et ils peuvent choisir leurs cours sans prendre la totalité s'ils le désirent.

Les stages sont encadrés par Annie-Claude et Jean-Michel, deux professeurs diplômés. Ils vous aideront à comprendre, vous informeront, expliqueront, et transmettront leurs connaissances pour que vous puissiez danser ensuite individuellement, en couple, en groupe, en société, lors de festivités et dans les bals, les dancings, les discothèques, etc….

Ils ont commencé leur formation il y a plus de 20 ans et totalisent plus 1500 heures de formation chacun. Pendant plus de douze années, ils ont reçu un enseignement pour transmettre les danses de société (Pédagogie pour les cours, histoire des danses, Musique et Pratique dans les deux rôles Femme et Homme).

Ils ont été formés à l'Institut de Formation des enseignants de Danses de Société à Toulouse par Christian Dubar. Ils ont continué à Arras, lieu du nouveau siège de cet institut, sous la direction de Jean-Claude Petit. Pour parfaire et compléter leur formation, ils participent chaque année à différents stages spécifiques.

Ainsi, ils souhaitent apporter et mettre à votre disposition leurs compétences, leurs connaissances et leurs pratiques d’enseignement. Le but est d’enseigner agréablement et simplement les danses de sociétés dans un esprit associatif, convivial, ludique et "sans prise de tête", en respectant l’individualité de chacun, son style personnel.

Calendrier pour les prochaines dates : 4 février ; 4 mars ; 1er avril ; 6 mai et 10 juin.

L’association Musique et Expressions invite les gens intéressés à venir les voir en début de séances à la salle Berlioz à Châtenoy Le Royal (à côté de la bibliothèque) et à s'inscrire s'ils le désirent.

Inscriptions possibles tout au long de l'année.

Nadine EMERY : 06 60 59 03 39 ; Renée GRILLOT : 06 80 06 85 97

C.Cléaux