A 52 ans, Stéphane REBOURGEON obtient sa ceinture noire de Judo!

Bien qu’il ait débuté le Judo à l’âge de 10 ans du côté de Sennecey le Grand, Stéphane REBOURGEON s’est rapidement tourné vers le Volley. Ce n’est qu’à l’age adulte que les arts martiaux l’intéressent de nouveau. Yoseikan Budo et Aïkido, deux disciplines dont il obtiendra d’ailleurs le grade de ceinture noire.Il deviendra même 3ème dan d’Aïkido qu’il enseignera pendant une dizaine d’années. Cependant Stéphane avait de nouveau besoin de challenge et s’est donc remis au Judo à l’aube de ses 40 ans.

Bien décidé à obtenir également la ceinture noire dans cette discipline, il s’est ainsi tourné vers la formation des katas.Pas une mince affaire car il lui fallait revoir quelques fondamentaux. Par la suite, les katas obtenus, Stéphane est parti à l’assaut des points qu’il devait engrangé en combats. Pas facile non plus quand on reprend à l’âge adulte mais Stéphane a toujours su relever tout les défis :physique, technique et mental.

C’est donc avec brio, qu’il a conquis les différents UV ( katas, technique et combats) et que son professeur Yann DU CLOSEL a pu lui nouer sa ceinture noire de Judo !

1 ceinture noire dans 3 arts martiaux, on peut dire que ce n’est pas commun. Grand Bravo à Stéphane pour cette prouesse acquise au fil du temps et avec patience.