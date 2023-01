"Réforme des retraites : deux années de trop" pour la députée de Saône et Loire, Cécile Untermaier

« Malgré l’opposition de l’ensemble des organisations syndicales de salariés et d’une majorité de Français, le Gouvernement s’obstine à vouloir repousser l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Il s'agit d'une réforme brutale et injuste qui pénalise d'abord celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui occupent souvent des métiers pénibles. Le départ à la retraite ne se fera pas au terme du nombre d'annuités cotisées mais bien à compter de l'âge légal retenu, sauf à subir une décote difficilement acceptable.

C’est d’autant plus injuste que les Français exposés à des conditions de travail pénibles sont déjà ceux qui bénéficient de leur retraite moins longtemps que les autres : il y a 13 ans de différence d’espérance de vie entre les 5 % des Français les plus riches et les 5 % les plus pauvres, 7 ans entre un cadre et un ouvrier.

Aujourd’hui, 25 % des hommes ayant les plus faibles revenus sont déjà décédés à l’âge de 62 ans. Demain, si l’âge légal de la retraite est repoussé à 64 ans, c’est environ 30 % des plus pauvres qui seront déjà morts.

Par ailleurs, il n’y a aucune urgence à repousser l’âge légal de départ à la retraite. La viabilité de notre système par répartition n’est pas menacée. Nous devons simplement faire face pour les années qui viennent à un léger déficit, notamment à cause des effets du papy-boom.

Pour combler ce déficit, d’autres pistes de financement existent : augmenter le taux d’emploi des seniors en incitant les entreprises à conserver ces postes et à recruter, taxer les superprofits issus de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine.

Il existe aujourd’hui un front du refus et les stratégies électorales pour obtenir un vote favorable ne règleront pas ce sentiment d'abandon des classes populaires et moyennes, premières victimes de ce texte de loi. »