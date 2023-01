AVIS DE DECES - Monsieur Georges MICHEL

CHALON-SUR-SAÔNE - MÂCON



Pascal et Carole, Catherine et Bernard, Christine et François, Véronique et Roland , ses enfants ;

ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Georges MICHEL

survenu le 7 janvier 2023 à l'âge de 88 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 16 janvier 2023 à 16h00 dans la salle du crématorium de Crissey (71530).

La famille remercie le personnel de l'EHPAD du Bois de Menuse pour son dévouement.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille rappelle à votre souvenir

Madame Ginette MICHEL

son épouse, décédée en 2019.